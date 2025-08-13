Survivor México 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 13 de agosto?

Los participantes de Survivor México 2025 ahora se enfrentan a eliminaciones dobles en la recta final del programa, para encontrar más rápido a los finalistas de este reality show.

Después de que ayer se jugara por un collar de inmunidad individual, pues hay que recordar que están en la etapa de fusión y aunque por los alimentos juegan en equipos, lo cierto es que ahora el juego es individual.

¿Quién sale eliminado hoy de Survivor México?

El eliminado de Survivor México estaría entre Janette, Sergio y Rasta, ellos son los tres que estarían en la cuerda floja de abandonar el programa esta noche, según las filtraciones de los spoilers, pero muchas veces éstos no son certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado.

El equipo de Kenta quiere que hoy salga Sargento, esto después de la inesperada eliminación de John Guts la semana pasada. Sargento lo sabe, pero hay que esperar a que se realice en Concejo Tribal en donde los sobrevivientes tiene que votar por 3 personas para que vayan al duelo de la extinción.

¿Qué pasará hoy en Survivor México?

Los participantes tienen que jugar por el segundo collar de inmunidad para evitar irse a la extinción. Eli dice que ella prefiere enfrentarse a Sargento y a Janette que a otro de sus compañeros, pues porque a los demás los considera mucho más fuertes.

Sargento espera que lo manden a la extinción, sabemos que él ya había sido eliminado y que lo revivieron con el tótem, por lo que esto nos dice que él no es muy bueno en los juegos de eliminación.

Los fans quieren que Rasta sea uno de los finalistas, así como Aarón, quien pasó de ser uno de los más odiados en su temporada y ahora fue uno de los que más apoyo consiguió. Aarón tiene el collar de inmunidad de ayer, por lo que está relativamente a salvo.

De acuerdo con los spoilers posiblemente al programa le falen un par de semanas para terminarse, por eso están haciendo estas eliminaciones dobles, esta semana hoy miércoles es la primera y el viernes sería la segunda.