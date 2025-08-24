Esta es la lujosa casa de La Tigresa que venden por 200 millones | FOTOS

A dos años de la muerte de la actriz chiapaneca Irma Serrano, conocida como La Tigresa, la icónica casa que habitó por años en Ciudad de México fue puesta en venta en 200 millones de pesos. La mansión se ubica en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital del país.

La propiedad de la también cantante es vendida por la inmobiliaria de lujo México Sotheby’s International Realty, como aparece en el portal especializado Inmuebles 24.

La residencia de La Tigresa es considerada una joya arquitectónica y cultural, pues se dice que los cuadros, muebles y algunos otros objetos dentro de la casa son piezas históricas.

Casa de La Tigresa ı Foto: Inmuebles24/México Sotheby’s International Realty

Esta es la lujosa casa de La Tigresa que venden por 200 millones

La lujosa casa de La Tigresa vale 13 millones de dólares y es descrita como “una verdadera joya arquitectónica y cultural” por la inmobiliaria. Afirman que es de estilo ecléctico y neoclásico europeo que refleja el lujo residencial de mediados del siglo XX, además, que la construcción fue un importante escenario de la vida social, cultural y política de la época.

“Desde su inauguración, la casa fue un refugio de creatividad y esplendor, donde la música y el arte resonaban en sus paredes, como eco de la vida vibrante de su dueña”, señalan en la publicación.

Artículos incluidos en la venta de la lujosa casa de La Tigresa

La empresa inmobiliaria detalló que el comprador no sólo obtendrá una lujosa propiedad por 200 millones de pesos, sino también varias piezas del legado de La Tigresa. Entre los artículos incluidos en la venta se encuentra una pintura ubicada en la entrada, donde la actriz Irma Serrano aparece representada al estilo de La Maja Desnuda.

En la imagen también se aprecia un piso de mosaico presuntamente procedente del Castillo de Chapultepec.

Además, se ofrece una misteriosa “caja de la suerte” que contiene una obra de arte secreta. Según la inmobiliaria, “este tesoro oculto representa la esencia misma de La Tigresa: un aire de misterio, el anhelo de nuevas experiencias y una dosis de buena fortuna”.

En la propiedad, hasta hace unos años, había un piano que habría pertenecido al Segundo Imperio Mexicano y un comedor de Los Pinos, pero no se sabe si dichos objetos están incluidos en la venta de la casa de La Tigresa.

La polémica detrás de la lujosa casa de La Tigresa

Irma Serrano, La Tigresa, perdió la lujosa casa tras un conflicto con Gerardo Gómez de la Borbolla y Patricio Zambrano, quienes supuestamente la persuadieron de venderla durante los primeros años de la década del año 2000. Tiempo después, la actriz denunció haber sido víctima de fraude y afirmó que nunca dio su consentimiento para realizar la venta.

En respuesta a las acusaciones, Gerardo Gómez de la Borbolla declaró en entrevista con TVyNovelas en 2007: “Quiero aclarar que yo a la señora Irma Serrano la quiero mucho, estoy muy agradecido con ella por las atenciones que siempre ha tenido conmigo, ¡pero yo no le debo nada! ¡Ya le pagué! Soy una persona que se dedica a trabajar y todo lo que he hecho es totalmente legal, incluso ya pagué mis impuestos ante Hacienda”.

Por ello, la propiedad quedó en manos del empresario, quien decidió convertirla en un spa de lujo. No obstante, algunas piezas históricas que La Tigresa coleccionó a lo largo de su vida permanecieron en la casa.