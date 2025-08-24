Serena Williams se sincera sobre cómo perdió 14 kilos con medicamentos para bajar de peso

Serena Williams se sinceró sobre su pérdida de peso, al revelar que bajó 14 kilos con la ayuda de un famoso medicamento, después de que su apariencia física desatara todo tipo de comentarios en redes sociales por quiénes se preguntaban cómo había logrado el repentino cambio.

En una reciente entrevista para la revista People, Serena Williams aseguró: “Me siento muy bien. Me siento muy bien y sana. Me siento ligera, física y mentalmente”, dijo respecto a este nuevo momento de su vida después de utilizar fármacos para lograr sus objetivos.

Serena Williams habla de su pérdida de peso

La tenista compartió que para llegar a su objetivo de pérdida de peso, utilizó medicamentos como Ozempic o Wegovy, los cuales funcionan como antagonistas de la hormona GLP-1 e influeyen en la sensación de sociedad.

“Nunca pude llegar al peso que necesitaba hiciera lo que hiciera, entrenara lo que entrenara”, admitió Williams, “fue una locura porque nunca había estado en un lugar así en mi vida, ya que trabajaba muy duro, comía muy sano y nunca pude llegar al peso deseado”.

Fue en 2022 que la atleta se retiró del tenis profesional y en 2023 dio a luz a su segunda hija. En aquel momento, perdió mucho peso en un par de semanas antes de quedarse estancada, por lo que investigó sobre los medicamentos.

“Investigué mucho al respecto. Me cuestioné: ‘¿Esto es un atajo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles no son los beneficios?’ Realmente quería investigarlo a fondo antes de hacerlo”, explicó.

De este modo, la tenista comenzó con inyecciones semanales a inicios de 2024, seis meses después de dar a luz y cuando terminó de amamantar. Sobre la reacción de su cuerpo al medicamento, comentó:

“Puedo hacer más cosas. No me duelen tanto las articulaciones. Siento que algo tan simple como bajar es mucho más fácil para mí. Y lo hago mucho más rápido”.

Serena Williams actualmente entrena para el medio maratón y se espera que salga de su retiro para acompañar a su hermana Venus en el torneo de dobles femenino del Abierto de tenis de Estados Unidos. Admitió que va a seguir inyectándose en cada oportunidad que tenga.