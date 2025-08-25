¿Quién es Carolina Tepedino? Esposa de Ronald Borjas

Ronald Borjas y Carolina Tepedino se casaron y tuvieron una fiesta llena de lujo con cientos de invitados donde celebraron su amor. La ceremonia estuvo cargada de emociones y fue celebrada en el corazón de Caracas, Venezuela y reunió a sus amigos y familiares más cercanos.

Fue en mayo de 2024 que Ronald Borjas y Carolina Tepedino anunciaron su compromiso desde Estados Unidos. La fiesta destacó por las presentaciones de grupos como La Dimensión Latina y Los Sobraos.

El novio no pudo evitar subir también al escenario e interpretó algunos clásicos salseros junto a Marcial Istúriz. Entre los asistentes destacaron personalidades del mundo del espectáculo venezolano como el reconocido cantante “Neguito” Borjas y el animador Daniel Sarcos.

¿Quién es Carolina Tepedino?

La mujer es una mujer nacida en Estados Unidos que creció en Venezuela. A través de sus redes sociales, comparte videos y fotos donde revela los detalles de su relación y su vida diaria.

Cuenta con un negocio de joyería que lleva su nombre y con el que busca dejar un mensaje de amor propio, donde el lema es “no vemos corazones, los tocamos”.

“Amar en libertad, proteger a los míos y establecer límites para convivir en paz ha sido mi aprendizaje en estos cuarenta años de vida, con mis aciertos y tropiezos”, asegura.

De este modo, se sabe que Carolina tiene 43 años de edad y es este año, después de su cumpleaños que se casó con el cantante venezolano en Caracas.

Se define a si misma como una mujer libre de prejuicios. “Rebelde con causa, amante de quienes se atreven a realizar sus sueños sin dañar a terceros, fiel defensora de los derechos de todos a tener un espacio para desarrollarnos y mostrar al mundo lo lindo que es ser uno mismo”, describe en el sitio oficial de su marca.