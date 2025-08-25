¿Quién es Horacio Palencia el compositor mexicano que destaca en EU?

Horacio Palencia ha trabajado por años para convertirse en uno de los personajes más destacados de la música mexicana contemporánea y recientemente ha obtenido gran reconocimiento gracias al programa ‘Pase a la fama’.

En el reality show de canto, Horacio Palencia fue uno de los protagonistas dedicados a ayudar a los jóvenes talentos. De este modo, el cantautor hizo mancuerna con otras personalidades de la música como Ana Bárbara y Adriel Favela.

¿Quién es Horacio Palencia?

El artista nació un 4 de septiembre en Rosario, Sinaloa. Forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Es el hijo menor de sus papás, siento el cuarto hijo de sus padres Ramiro Palencia Vargas y Pompeya Cisneros Magaña.

Buscaba ser un compositor desde que tenía 16 años de edad, por lo que viajaba a Mazatlán con un teclado para visitar a bandas sinaloenses, esperando una oportunidad de impulsar sus letras.

Su primera obra registrada es ‘Quisiera ser un Gorrión’ que escribió con 18 años de edad y fue entonces que una banda grabó dos canciones que fue el inicio de su éxito a nivel regional.

Posteriormente, conoció a Fernando Camacho, lo que lo llevó a componer para La Arrolladora Banda El Limón el tema ‘De tí exclusivo’. Otras canciones de su composición han sido:

Niña de mi corazón (2011)

Me gusta todo de ti (2011)

Me cambiaste la vida (2013) con Río Roma

Mi razón de ser (2014)

Ya te perdí la fe (2017)

A través del vaso (2020)

La sinvergüenza (2022) con Christian Nodal, Edgar Barrera y Andrea Elena Mangiamarchi.

2 veces (2022) con Nodal y Edgar Iván Barrera.

El autor ha ganado tres veces el Premio Billboard a la Música Mexicana como Compositor del Año y el Premio bmi como Compositor del Año en ocho ocasiones.

Ha compuesto para algunas de las bandas de regional mexicano más importantes de la industria, pero también a artistas reconocidos internacionalmente. Desde Belinda, los Ángeles Azules, Banda Ms y Grupo Firme, hasta Maluma.

“Mientras la inspiración me permita seguiré escribiendo canciones nuevas cada día, ofreciendo al público temas frescos y novedosos que produzcan sentimientos románticos en las parejas, temas con los cuales los novios se enamoren más, se reconcilien y lloren de emoción por recuerdos evocados”, ha dicho sobre su propósito como artista.