Dracula, a love tale: Reparto de la película de Luc Besson

Dracula, a love tale ha conquistado al público en cines, al contar una versión fresca y diferente del clásico de Bram Stoker, donde el vampiro no es un ser sediento de sangre y vengativo, sino un hombre que perdió su mortalidad y desea reencontrarse con su único amor.

Esta nueva versión de Drácula ha generado en general opiniones positivas entre el público, que aplaude esta nueva propuesta del clásico. Si bien originalmente el vampiro no se enamorada de Mina, ahora sí y la historia cuenta un romance gótico de primera. Te compartimos los detalles del elenco que conforma la historia.

Reparto de ‘Dracula, a love tale’

Este es el elenco que conforma la película de Luc Besson:

Caleb Landry Jones como Drácula

El actor interpreta una nueva versión de Drácula, que en esta ocasión busca por 400 años a su esposa Elizabetha, quien falleció de manera trágica por una guerra entre los rumanos y los otomanos en los años 1400.

En esta ocasión, el conde y príncipe asesina al clérigo que falló en rezar para salvar la vida de su amada y se condena a la inmortalidad como castigo de Dios. Es a través de los años que busca diversas maneras de dar con su esposa reencarnada, al considerar que un alma pura como la de ella podría logarlo.

Es 400 años después que se reencuentra con Elizabetha, ahora como Mina. El encuentro sucede después de que el prometido de ella llega a su castillo y le muestra a su amada, sin saber que es la reencarnación de la princesa. Es entonces que él la va a buscar.

Zoe Sidel como Mina

Mina es la reencarnación de Elizabetha, la esposa de Drácula que falleció víctima del ataque del Imperio Otomano a Rumania. Ella es prometida de un hombre común, pero en esta versión no se encuentra enamorada de él por completo.

Su amiga María, que en realidad es una vampiresa, le presenta una noche al conde que le resulta bastante familiar. Si bien en un inicio de resiste, finalmente admite que está enamorada de él y recuerda su pasado como Elizabetha.

Matilda De Angelis- María

Christoph Waltz- Cura

Guillaume de Tonquédec- Doctor Dumont

Raphael Luce- Empleado del doctor

Ivan Franek

Ewens Abid

David Shields

Jassem Mougari

Joonas Makkonen

Haymon Maria Buttinger

Janne Mattila

Nikita Makkojev

Jaakko Hutchings

Salomon Passariello

Bertrand-Xavier Corbi

Liviu Bora