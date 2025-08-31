Bon appétit, majestad: ¿Dónde ver el drama y de qué trata?

El drama surcoreano titulado Bon appétit, majestad o El chef del tirano, se estrenó en Netflix el 23 de agosto y ya es un fenómeno en redes sociales. La serie está basada en la novela web Sobreviviendo como chef de Yeonsangun, escrita por Park Guk-jae, y combina humor, romance y sorpresas, por lo que ha captado la atención de miles de personas.

¿De qué trata el drama Bon appétit, majestad?

Bon appétit, majestad es una serie surcoreana que sigue a Yeon Ji Young, una reconocida chef internacional que, tras ganar un prestigioso concurso en París, es transportada de forma inexplicable a la era de la dinastía Joseon. Allí, se encuentra atrapada en una corte llena de estrictos protocolos, rivalidades políticas y un rey impredecible que exige excelencia en cada comida.

De este modo, Ji Young debe conquistar el exigente paladar del monarca mientras sortea los peligros que se esconden tras cada platillo. En una época donde las mujeres no tienen voz y los sabores extranjeros son mal vistos, ella rompe esquemas con su talento y creatividad en la cocina. Poco a poco, sus recetas no sólo alimentan el cuerpo del rey, sino que despiertan emociones, recuerdos y cambios de actitud en él y en el resto de la corte.

Reparto de Bon appétit, majestad

El reparto del drama Bon appétit, majestad está integrado por: Lim Yoon-a, Lee Chae-min, Kang Hanna, Choi Guy-hwa, Oh Eui-sik, Yoon Seo-ah, Lee Joo-ahn, Park Young-woon, Kim Kwang-kyu y Hong Jin-gi.

Por si aún no has visto el drama surcoreano Bon appétit, majestad, te compartimos en tráiler oficial.

Una chef. Un tirano. Un desastre real.

La dulce y salvaje historia de supervivencia de una chef del futuro. ‘Bon appétit, majestad’ se estrena el 23 de agosto, solo en Netflix pic.twitter.com/PhSe6U8G9X — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 13, 2025

¿Dónde ver Bon appétit, majestad?

Puedes ver el drama Bon appétit, majestad en Netflix, pero debes contar con una suscripción activa. En dicha plataforma puede verse en varios idiomas, como en inglés, español, japonés, coreano-Audio descriptivo y coreano Original.

Actualmente hay cuatro capítulos disponibles, cada uno con una duración de una hora y 20 minutos. Sin embargo, la serie completa consta de 12 episodios, por lo que éstos se publicarán los sábados y domingos en Netflix, hasta el 28 de septiembre, cuando termine el drama.

En redes sociales como TikTok también es posible disfrutar de esta historia. Puedes buscar la lista de reproducción Bon appetit your majesty del usuario kandsalrui.

