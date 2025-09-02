¿Quién era Esmeralda Ferrer Garibay? La influencer asesinada con toda su familia

La creadora de contenido Esmeralda Ferrer Garibay fue encontrada sin vida junto a su esposo e hijos el pasado 22 de agosto. La mujer de 32 años de edad sufrió varios impactos de bala, así como el resto de su familia.

Esmeralda Ferrer Garibay, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos de 13 y 7 años de edad, fueron encontrados en una camioneta Ford Ranger pickup 2025 color gris abandonada en un taller mecánico. Estaban envueltos en plástico, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Esto ocurrió en el vecindario San Andrés en Guadalajara, Jalisco. Fue hasta el 28 de agosto que se confirmó la identidad de la familia originaria de Michoacán, quienes tenían poco de haberse mudado a Jalisco.

¿Quién era Esmeralda Ferrer Garibay?

La mujer conocida en redes sociales como Esmeralda FG en TikTok era una creadora de contenido que comenzó su carrera en la pandemia de COVID-19, en el año 2020.

A través de redes sociales, la mujer subía cosas relacionadas con su estilo de vida, belleza, viajes, ropa y accesorio de marcas de lujo. Destacó por hablar abiertamente con su audiencia sobre las cirugías estéticas a las que se sometía.

En TikTok, la joven alcanzó una comunidad de 47.2 mil seguidores. Destacaban también sus videos donde hacía lipsync de narcocorridos. Se sabe también que Esmeralda tenía un perrito, por lo que él podría ser considerado como el único integrante de la familia que sobrevivió tras el ataque de la familia.

Hasta donde se sabe, tanto ella como sus hijos fueron víctimas colaterales del crimen. En ese sentido, reportan que el objetivo era el esposo de la influencer, un empresario dedicado a la compra y venta de vehículo y a la producción de jitomaee en Michoacán, de acuerdo con Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal.

Sin embargo, en sus redes sociales, en el 2022 hay un video donde la mujer bromeaba sobre tener “un novio narco”, lo que desató todo tipo de especulaciones sobre ella y sus elecciones de vida, aunque en el mismo video dice que no sabe qué ventajas tendría, pues “su esposo no la deja tener novio”.

“En este momento se sigue procesando el lugar del hallazgo”, declaró Gutiérrez Santillán en una conferencia de prensa sobre el caso de Esmeralda Ferrer. “Para todavía recabar más información para saber cuáles son las causas de la muerte”.