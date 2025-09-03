Mi Amor, Solo Di Que Sí: ¿Dónde ver la serie sobre amor y secretos?

Mi Amor, Solo Di Que Sí es una popular serie en formato vertical que retrata la vida de Lucía Briones quien, de la noche a la mañana, descubre que su prometido la engaña con su propia hermanastra. Esta traición cambia por completo sus planes y sueños.

Pero no sólo su corazón peligra, también la empresa de su madre en juego, por lo que Lucía se ve obligada a un matrimonio de conveniencia con Fernando Vázquez, un hombre que parece ser un príncipe azul. Sin embargo, este poderoso hombre esconde oscuros secretos que podrían poner en peligro la vida de su amada.

Poco a poco la fachada perfecta de Fernando comienza a desmoronarse, por lo que Lucía debe decidir si continúa su matrimonio con él o se alejará antes de que sea tarde. Los sentimientos que ella ha desarrollado por él harán de ésta una decisión compleja.

¿Dónde ver Mi Amor, Solo Di Que Sí?

La serie Mi Amor, Solo Di Que Sí forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma de streaming accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su app móvil, que se puede descargar de manera gratuita.

Para disfrutar de todos los episodios, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros ocho capítulos —de un total de 90 que conforman esta historia— se encuentran disponibles sin costo, permitiendo a los usuarios explorar la trama antes de decidir si desean suscribirse.

La producción original fue realizada en español, gracias a esto es posible ver los episodios sin problemas por el idioma.

Además, en plataformas como YouTube y TikTok pueden encontrarse algunos episodios sin costo.

