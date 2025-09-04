Exterminio: El templo de los huesos, conoce el reparto, la fecha de estreno y el tráiler

La película Exterminio: El templo de los huesos es la esperada secuela de Exterminio: La Evolución y la cuarta entrega de la saga Exterminio, estrenada en 2002. Esta entrega está dirigida por Nia DaCosta y escrita por Alex Garland, con Danny Boyle como productor.

La cinta retoma la narrativa postapocalíptica ambientada 28 años después del brote del virus de la ira, por lo que los fans de este peculiar mundo esperan con ansias el estreno. Conoce quiénes integran el reparto, cuándo se estrena y el tráiler oficial del filme.

¿De qué trata Exterminio: El templo de los huesos?

La trama de Exterminio: El templo de los huesos, producida por Sony Pictures, se centra en una secta liderada por Sir Jimmy Crystal, quien encabeza un grupo armado que está dispuesto a exterminar a los infectados por el virus de la ira. Por otro lado, el Dr. Ian Kelson es el guardián del Templo de Huesos y construye un peculiar vínculo con un infectado Alfa que no actúa como los demás.

Mientras tanto, Spike, un joven que creció en una era postapocalíptica se ve atrapado entre los dos mundos cuando conoce a Sir Jimmy Crystal, enfrentando dilemas sobre lealtad y supervivencia. Jamie, el padre de Spike, hará todo por proteger a su familia.

En esta cinta Los infectados dejan de ser el principal peligro para quienes aún sobreviven en este mundo, pues la verdadera amenaza proviene de la crueldad los propios seres humanos.

Las primeras imágenes de EXTERMINIO: EL TEMPLO DE LOS HUESOS, segunda entrada en la nueva trilogía de infectados, llegan para anunciar que veremos el primer tráiler mañana miércoles 3 de septiembre. La película de NIA DACOSTA se estrenará en enero de 2026. pic.twitter.com/7JYUrR2vTG — MUNDO MORBIDO (@MundoMorbido) September 2, 2025

Este es el reparto de la película Exterminio: El templo de los huesos

Alfie Williams como Spike

Aaron Taylor‑Johnson como Jamie

Ralph Fiennes como Dr. Ian Kelson

Jack O’Connell como Sir Jimmy Crystal

Chi Lewis‑Parry como Samson

Emma Laird como Jimmima

Erin Kellyman como Jimmy Ink

Cillian Murphy como Jim (el actor hará un cameo breve pero muy especial)

Tráiler y fecha de estreno de Exterminio: El templo de los huesos

La esperada película Exterminio: El templo de los huesos se estrenará en salas de cine en México el próximo 15 de enero de 2026. Aquí te compartimos el tráiler oficial de la cinta producida por Danny Boyle.