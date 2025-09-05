Imagine Dragons en México 2025: Setlist, cómo llegar, hora de inicio...

La banda estadounidense Imagine Dragons regresa a México con dos fechas que prometen ser un espectáculo inolvidable. Los intérpretes de éxitos como “Thunder” y “Radioactive” se presentarán hoy 5 de septiembre y el domingo 7 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Conoce a qué hora inicia el concierto, cómo llegar al recinto y el setlist de la agrupación. Además, te decimos qué objetos no puedes ingresar al estadio, para que tomes tus precauciones. Recuerda que Jacinto acompañará a Imagine Dragons ambas fechas.

¿A qué hora inicia el concierto de Imagine Dragons?

El espectáculo de Imagine Dragons está previsto para comenzar a las 9:00 de la noche. Según lo indicado por Ticketmaster y Ocesa, el acceso al público se permitirá a partir de las 6:00 pm, es decir, tres horas antes del inicio del evento.

¿Qué objetos no podré ingresar al Estadio GNP Seguros?

Por razones de seguridad, el Estadio GNP Seguros tiene una lista de objetos que no podrán ingresarse al recinto. Entre los artículos prohibidos se encuentran:

Mochilas grandes o maletas

Cámaras profesionales, de video o con lentes intercambiables

Paraguas o sombrillas

Alimentos y bebidas del exterior

Sustancias ilegales, drogas o bebidas alcohólicas

Aerosoles, perfumes o desodorantes en spray

Objetos punzocortantes (como navajas, tijeras o agujas)

Cadenas, cinturones con hebillas grandes o cualquier artículo considerado como potencialmente peligroso

Lásers, punteros o luces estroboscópicas

Drones o dispositivos de grabación aérea

Carteles grandes que obstruyan la visibilidad de otros asistentes

Te recomendamos acudir con anticipación, portar sólo lo indispensable para disfrutar del concierto sin contratiempos.

Conoce el setlist del concierto de Imagine Dragons en México de este 2025:

“Fire in These Hills”

“Thunder”

“Bones”

“Take Me to the Beach”

“Shots”

“I’m so sorry”

“Whatever It Takes”

“Next to Me”

“It’s Time”

“Bad Liar”

“Wake Up”

“Radioactive”

“Demons”

“Natural”

“Walking the Wire o Gods don’t pray”

“Sharks”

“Enemy”

“Kid”

“Eyes Closed”

“In Your Corner”

“Birds”

“Believer”

“Send Me in My Way”

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Para llegar al Estadio GNP Seguros para disfrutar del concierto de Imagine Dragons en México tienes varias opciones:

Transporte público

Metro (Línea 9 café): Es la opción más directa y conveniente. Baja en la estación Ciudad Deportiva , que te deja prácticamente en la Puerta 6 , el acceso principal al estadio. También puedes bajar en la estación Puebla y caminar entre 10 y 15 minutos hacia el recinto.

Metrobús Línea 2 (color morado): Puedes bajar en estaciones cercanas al recinto como Iztacalco o UPIICSA . Desde Iztacalco , debes caminar por la calle Resina hasta el Eje 3 Sur Añil y llegarás a la Puerta 15 del estadio.

Trolebús Línea 2: Esta alternativa tiene paradas en Puerta 8, Puebla y Ciudad Deportiva. Desde Ciudad Deportiva tendrás acceso directo a la Puerta 6.

Te aconsejamos evitar tomar taxis en zonas concurridas por la alta posibilidad de tarifas infladas o incluso fraudes. Pide el servicio de taxi por aplicación cuando ya estés un poco alejado del Estadio GNP Seguros.