MTV VMAs: ¿A qué hora y dónde ver la gala de premios en vivo?

Estamos muy cerca de una nueva edición de los MTV Video Music Awards (VMAs), donde veremos reunidas a grandes figuras de la música, así como presentaciones espectaculares y emotivos homenajes en medio de las premiaciones que este año se ven bastante reñidas. El evento se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre.

Los MTV VMAs se llevarán a cabo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, aunque el público tendrá la oportunidad de disfrutar de la ceremonia a través de diferentes canales. A continuación, te compartimos más sobre el horario y dónde ver la premiación, así como los detalles de lo que sucederá durante la gala.

Lista de nominados a los MTV VMA 2025 ı Foto: IG

¿Dónde y a qué hora ver los MTV VMAs?

La transmisión en vivo comenzará este domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas (ET) / 17:00 horas (PT). Antes de la gala, habrá un show previo que arrancará a las 19: 00 horas (ET) / 16:00 horas (PT) a través de la señal oficial de MTV. El horario para ver la premiación desde México es a las 18:00 horas.

En Estados Unidos, podrás ver la gala a través de plataformas como CBS y MTV, además de Paramount+ Premium. Por otro lado, en América Latina, podrás seguir la premiación a través de la señal de MTV de televisión por cable, así como en Paramount+, en servicios de streaming.

El escenario recibirá a personalidades como Lady Gaga, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, Conan Gray, Jelly Roll, Alex Warren, Sabrina Carpenter, J Balvin con DJ Snake y sombr.

Además, habrán varias presentaciones especiales. Mariah Carey recibirá el Video Vanguard Award y dará un show retrospectivo de su carrera, Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award y Busta Rhymes será distinguido con el Rock the Bells Visionary Award.

También habrá un homenaje póstumo a Ozzy Osbourne, El tributo reunirá a Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith), YUNGBLUD y Nuno Bettencourt, quienes interpretarán los grandes éxitos del “Príncipe de las Tinieblas”.

Nominaciones en MTV VMAs

Sobre los nominados, quien encabeza la lista es Lady Gaga con 12 oportunidades de premio, seguida por Bruno Mars, con 22. Otros grandes competidores son Kendrick Lamar (10), Sabrina Carpenter (9), ROSÉ (8), Ariana Grande y The Weeknd (7 cada uno), así como Billie Eilish y Tate McRae (6 cada uno).

Las categorías principales son:

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Video del año

Brighter Days Ahead - Ariana Grande

Birds of a Feather - Billie Eilish

Not Like Us - Kendrick Lamar

Die With A Smile - Lady Gaga y Bruno Mars

APT - Rosé y Bruno Mars

Manchild - Sabrina Carpenter

Timeless - The Weeknd, Playboi Carti

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marias

Canción del Año