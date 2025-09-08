¿De qué murió Juan Ortelli? Ex director de Rolling Stone y referente del freestyle

Murió Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone de Argentina y referente del rap y del freestyle en español. La noticia fue revelada por su hermano a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, se explicó.

Varios raperos reconocidos a nivel internacional lamentaron la muerte, incluyendo a Aczino, el músico mexicano que mencionó: “Un apasionado a las batallas de rap, siempre estuvo aportando al movimiento desde su posición y conocimiento”, escribió.

Se sabe que el hombre falleció a los 43 años de edad, sin embargo no se supo cuál fue la causa de su muerte, ya que sus familiares se limitaron a mencionar que fueron “causas naturales”, lo que da a entender que hubo algún padecimiento previo.

¿Quién era Juan Ortelli?

El periodista nació en 1982 en Medoza, Argentina. En sus últimos años de vida, destacó su pasión por el rap y la importancia que le daba a dar espacio a artistas emergentes.

Entre 2013 y 2018 fue director de la Revista Rolling Stone Argentina, durante su liderazgo, produjo más de 25 notas de tapa y consolidó como una voz apasionada e influyente en el periodismo musical, donde se consolidó como un narrador esencial de la cultura urbana.

Ortelli también se desempeñó como juez en la Freestyle Master Series y en El Quinto Escalón, además de participar en varias ediciones de BDLG. Fue autor del libro Réplica, donde narra la historia de las batallas de freestyle de habla hispana.

Además, Juan Ortelli tenía un canal de YouTube y trabajó como cazatalentos de Ligabazooka, con lo que pudo apoyar a nuevos talentos emergentes.