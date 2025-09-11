La hermanastra fea, un giro aterrador de La Cenicienta

El relato de La Cenicienta es tomado en la película La hermanastra fea para exponer los sacrificios extremos que pueden llegar a hacerse en nombre de la belleza. Esta historia cruda y realista se aborda desde la perspectiva de una de las hermanastras, quien compite con Cenicienta para convertirse en la esposa del príncipe.

“Todos conocemos la versión de Disney de esta historia y ahora en esta película vemos algo más parecido a su versión origina, donde la hermanastra se corta los dedos de los pies y todo eso lamentablemente es mucho más cierto en la sociedad actual, en la que hacemos lo que sea para adelgazar. Este largometraje simplemente muestra cómo es el mundo en el que vivimos y en el que alcanzar la belleza se vuelve algo absurdo; ojalá no fuera así, pero lo es. Soy tan víctima y parte de ello como cualquier otra persona”, compartió en entrevista con La Razón Thea Sofie Loch Næss, encargada de interpretar a Agnes (Cenicienta).

El Dato: El Castillo de Gołuchów de Polonia se convirtió en un elemento central de la película. En éste se encuentra el Museo Nacional de Poznań.

La actriz detalló que esta versión de La Cenicienta que presenta es muy distinta a la que se conoce en el imaginario colectivo. La idea que se tiene de ella es víctima de su madre y de sus hermanastras y se libra de todo lo malo que le ocurre gracias a su bondad y belleza. Sin embargo, en esta película se humaniza al personaje y se muestra de manera real, con todas sus imperfecciones y errores.

“La Cenicienta que yo interpreto, aunque también es una víctima, tiene iniciativa y conocimiento, ha tenido sexo, conoce el mundo y es parte de él; creo que es genial mostrarla como un ser humano real y no sólo como un ideal de perfección porque no existe alguien perfecto. Intenté hacerla más humana a como suele ser representada”, señaló.

Dijo que en esta cinta, Elvira, la hermanastra, es la mujer inocente. “Es muy triste ver que pudieron ser amigas para ayudarse mutuamente y que esto no sucede porque ambas son prisioneras en una sociedad que les dice que su moneda es su belleza, así que en lugar de ponerse del lado de la otra, se ven envueltas en una especie de competencia”, comentó.

Sobre La hermanastra fea, que ya ha pisado festivales como Sundance y Berlín, la actriz noruega Thea Sofie Loch Næss resaltó que quienes ven el filme suelen terminar odiando a Agnes (Cenicienta) y empatizan con la hermanastra.

“Ahora es divertido ver que la gente odia a Agnes y simpatiza con Elvira, lo cual es genial y de eso se trata esta película, porque ya hemos visto muchas veces la historia de Cenicienta y esta vez se trata de la historia de la hermanastra”, expresó.

Finalmente, la también actriz de La Palma contó que a partir de esta cinta se puede ver la otra cara de la moneda de la historia de La Cenicienta, que no siempre se ha reflejado en el cine.

“Cuando era pequeña, igual que muchas niñas, pensaba: ¡Oh, Cenicienta es un sueño! Ahora pienso que no es así; con esta película es divertido ver que todo eso que pensaba se ha invertido gracias a una historia mucho más realista, porque primero seguramente pensabas que la hermanastra daba igual y ahora puedes pensar que no es así, y que su historia también debe contarse”, dijo sobre la película que llega hoy a los cines mexicanos.