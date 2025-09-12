Liam Hemsworth y Gabriella Brooks anunciaron su compromiso a través de tres fotografías compartidas en su cuenta de Instagram este viernes. La modelo australiana de 29 años y el actor de 35 posan juntos en la primera imagen a blanco y negro, confirmando que darán un gran paso en la relación.

La noticia causa polémica en redes, pues Liam se divorció oficialmente de la cantante Miley Cyrus en 2020 y se especulaba que Gabriella Brooks era la tercera en discordia. La modelo y el actor fueron captados juntos por primera vez en 2019.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks se van a casar; el actor se divorció hace 5 años de Miley Cyrus

La segunda imagen con la que anunciaron que se van a casar, captura una tranquila vista del mar, con la luz del sol reflejándose suavemente sobre la superficie del agua. En la tercera fotografía, el enfoque está en la mano de Gabriella Brooks, que reposa sobre una sábana blanca, lo que destaca el impresionante anillo que ha generado gran interés entre los seguidores de la pareja.

Un emoji de corazón blanco es todo lo que aparece en la descripción del carrusel de fotos. Esto ha sido suficiente para entusiasmar a sus fanáticos.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues las fans de la cantante Miley Cyrus, exesposa de Liam Hemsworth, expresaron rápidamente su disgusto. Entre los comentarios se lee: “La que se lo queda, pierde” y “Se necesita coraje para casarse con un hombre así. Lo miro y todo lo que veo es a alguien infiel”.

Sí, ésta será la segunda ocasión que el actor Liam Hemsworth pase por el altar. El originario de Melbourne estuvo casado con la cantante y actriz Miley Cyrus. La pareja contrajo nupcias en diciembre de 2018, se separaron poco después pero el divorcio se hizo oficial en febrero de 2020.

Fans ya sospechaban del compromiso de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks

El anuncio del compromiso entre los australianos no resultó completamente inesperado para los seguidores más fervientes de la pareja, ya que el mes pasado comenzaron a surgir especulaciones en redes sociales cuando Gabriella Brooks fue vista luciendo un anillo de diamantes en el dedo anular mientras caminaba por un muelle en Ibiza, España.

En esa ocasión, las cámaras la captaron sonriendo y enseñando la joya a sus acompañantes, aunque hasta ahora, ni ella ni su pareja, Liam Hemsworth, habían hecho una confirmación oficial al respecto.

Su primera aparición pública como pareja fue en diciembre de 2019, cuando fueron vistos compartiendo un brunch familiar junto a los padres del actor, Craig y Leonie Hemsworth, en Byron Bay, ubicado en Nueva Gales del Sur. Sin embargo, hasta junio de 2021 hicieron oficial su relación en redes sociales cuando Liam publicó una foto grupal donde posaba junto a Gabriella Brooks, su hermano Chris Hemsworth y Elsa Pataky, esposa de Chris, durante la Cena de Oro 2021 celebrada en Sídney.