Paranorman: Fecha del reestreno y precio de los boletos

LAIKA Studios, el estudio de animación que creó Coraline está celebrando 20 años de trayectoria y, para conmemorar la fecha, anunció el reestreno de la galardonada película Paranorman. El relanzamiento se trata de una edición remasterizada en 2D y 3D de la cinta que se estrenó originalmente en el año 2012.

El filme que fue escrito por Chris Butler y dirigido por Butler y Sam Fell, estará acompañado de un cortometraje inédito llamado ParaNorman: The Thrifting. Esta pieza está animada a través de una computadora y contará con la participación de Finn Wolfhard, de Stranger Things, y de Anna Kendrick, quien regresa a interpretar a Courtney Babcock, la hermana mayor de Norman, protagonista de la película.

Te contamos cuál es la fecha de reestreno, el precio de los boletos y, por si no recuerdas bien la historia, de qué trata Paranorman.

¿De qué trata Paranorman?

Paranorman es una película animada en stop-motion de comedia y terror que se estrenó originalmente en 2012. La historia sigue a Norman Babcock, un niño solitario que tiene la habilidad de ver y hablar con fantasmas.

Aunque nadie le cree y es rechazado por la mayoría de sus compañeros de escuela y gente de su comunidad, Norman descubre que debe usar su don para salvar su ciudad de una antigua maldición zombi que amenaza con destruir todo. A medida que los muertos comienzan a levantarse, Norman se embarca en una aventura llena de humor, sustos y descubrimientos personales.

En este proceso, Norman aprende sobre el poder de la comprensión, el perdón y la valentía.

Fecha del reestreno y precio de los boletos para ver Paranorman

La película Paranorman tiene programado su reestreno internacional el 23 de octubre, mientras que en Estados Unidos el estreno será el 25 del mismo mes. En Latinoamérica aún se están definiendo las fechas de reestreno de la cinta de LAIKA Studios.

Sin embargo, Cinemex anunció que en México el filme estará disponible sólo en salas IMAX el 23 y 25 de octubre. La preventa de boletos empezó desde el 12 de septiembre, por lo que te recomendamos consultar disponibilidad en las salas, en el portal oficial y en la aplicación de la empresa.

Además, el precio de los boletos puede oscilar de los110 a los 150 pesos, pues todo depende del costo fijado por la sala IMAX a la que vayas.