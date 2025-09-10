¿El Conjuro 4 tiene escena post créditos?

El Conjuro: Últimos Ritos aborda uno de los casos más aterradores de los Warren en la vida real, el de la familia Smurl. Esta cuarta y última entrega de la saga de terror donde veremos a los Warren como protagonistas y ha recaudado más de 180 millones de dórales en su debut en cines.

A través de los años, las historias como El Conjuro y otras películas inspiradas en los casos de los Warren han mantenido expectante a los amantes del séptimo arte y del terror paranormal, pero también al público en general. Por ello, es natural que surja la pregunta de si la película tiene escenas post créditos.

¿El Conjuro 4 tiene escenas post créditos?

Como tal, no hay una escena post créditos en la cuarta película de la saga de terror; sin embargo, sí te recomendamos que esperes hasta que las luces se enciendan para abandonar la sala de cine, pues sí hay un material extra que puede darle un nuevo sentido a la historia.

Como bien sabemos, las historias del universo del Conjuro están inspiradas en investigaciones paranormales reales, realizadas por la pareja de esposo Ed y Lorraine Warren, quienes dedicaron gran parte de sus vidas a lo sobrenatural.

Por este motivo, hay bastante material en fotos y grabaciones que revelan detalles de las investigaciones de la pareja. Esto es lo que podemos ver en el cine cuando termina la película y comienzan los créditos.

A lo largo de ellos, podemos ver momentos de los Ed y Lorraine en donde no luchan contra demonios o fuerzas malignas, sino disfrutando en entrevistas, en familia y viviendo momentos cotidianos. Sin duda, una emotiva despedida para los personajes que vimos a lo largo de diez años.

Al finalizar los últimos créditos, con música tranquila, aparece una foto de Ed Warren frente al famoso Espejo Conjurador. Asimismo, un texto explica que “el espejo real actualmente se encuentra en el Museo Warren de lo Oculto”. En ese sentido, explica que su uso es “conjurar a los muertos a través del reflejo”.

Muchos han interpretado este detalle como una manera de redondear las cuatro películas de El Conjuro y darles así un sentido de cohesión, pues cabe mencionar que dicho espejo no aparece en la investigación de los Smurl, pues Lorraine adjudicaba los sucesos que ocurrían en la casa a varios espíritus y un demonio, pero el espejo forma parte de otra historia.