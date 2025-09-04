El Conjuro, 12 años de terror llegan a su fin

¡PREPÁRATE para el último exorcismo! El Conjuro 4: Últimos Ritos llega hoy a las salas de cine de nuestro país, en lo que representa un digno cierre de la trama principal de la familia Warren en la pantalla grande.

Dirigida por Michael Chaves, la cinta se ambienta en 1986, cuando Ed y Lorraine ya se encuentran retirados de sus investigaciones paranormales, pero se ven obligados a volver al campo tras el caso de los Smurl en Pensilvania, uno de los hechos paranormales más violentos documentados en Estados Unidos.

Esta aterradora historia, adaptada ahora al cine, promete un tono más oscuro y emocional en la saga, mostrando también a Judy, la hija de los Warren, quien empieza a mostrar habilidades psíquicas heredadas de su madre.

El estreno no sólo representa el regreso de Patrick Wilson y Vera Farmiga en los papeles que los consolidaron como referentes del terror y suspenso contemporáneo, sino también la culminación de un universo que redefinió el género en la última década.

El llamado Warrenverso inició en 2013 con El Conjuro, una película que impactó al público con el caso Perron y que marcó un antes y un después en la filmografía del horror sobrenatural.

La saga no tardó en expandirse con Annabelle (2014), la historia de la muñeca maldita; El Conjuro 2 (2016), con el caso Enfield y la presentación del demonio Valak, así como otras secuelas y precuelas que culminan, cronológicamente, con El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo (2021), inspirado en el primer juicio en Estados Unidos donde la defensa de un acusado alegó posesión demoníaca en un homicidio.

Así, nueve películas han construido este universo antes de esta última cinta, la mayoría de ellas basadas en casos reales, lo que le ha otorgado su indudable popularidad y una impresionante cifra de más de 2 mil millones de dólares en recaudación a nivel mundial lo comprueban.

Con El Conjuro 4, las escenas perturbadoras y los sustos memorables están garantizados, pero también el tono íntimo y reflexivo sobre la fe y el amor que el desenlace de esta saga amerita.

El Conjuro, 12 años de terror llegan a su fin ı Foto: Gráficos: Armando Armenta y Julio Loyola

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇