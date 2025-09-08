Este es el orden verdadero para ver todas las películas de El Conjuro

Con el estreno de El Conjuro 4, los fans del cine quieren ver todas las películas de esta saga para entender toda la historia de los Warren y de sus casos más perturbadores que llegaron a la pantalla grande.

El Conjuro 4 es la última película de la saga, con esta cinta se acaba este universo y los fans quedaron un poco tristes porque es el final, pero también contentos por el bonito final que le dieron a la pareja favorita del cine de terror, actualmente: Ed y Lorraine Warren.

En este filme se plasma el último caso que trabajaron los Warren, el que los hizo huir de su vida como demonólogos y querer vivir en paz, alejados del ojo público, aunque por muchos años mantuvieron abierta sus casa y su museo para recibir a los fans del terror y contar su historia.

Sin embargo, su historia no solo se contó en las películas de El Conjuro, sino que también se contaron los antecedentes de los demonios que enfrentaron en las películas de La Monja y Annabelle.

Si quieres ver en orden las cintas y entender mejor el universo de El Conjuro, aquí te lo contamos.

El orden verdadero y exacto para ver la saga de El Conjuro

Por mucho tiempo los fans tuvieron la duda del orden de todo el universo de El Conjuro, algunos hasta incluyeron a La Llorona en estas pelis, sin embargo, el orden difundido en redes siempre estuvo mal, hasta ahora que Warner, la productora de las películas reveló cómo se deben ver los largometrajes para entender la historia cronológicamente y acá te lo explicamos detalladamente.

1.- La Monja

La historia cronológica empieza con esta película de La Monja, ya que en la línea de tiempo ocurre en 1952, cuando en la Abadía de Santa Carta, ubicada en Rumania, un lugar que se construyó especialmente para atraer el mal y luego fue sellado por la Iglesia y por eso se volvió el hogar de monjas, nuevamente es perturbado por el maligno Valak, quien regresa de su encierro para atormentar a las monjas y posesionarse de los humanos.

2.- Annabelle: La creación

Después viene el origen de Annabelle, la historia de cómo se crea la muñeca y en ella entra el demonio atacando a una niña de una familia y luego a las hermanas huérfanas que llegan a vivir a la misma casa y una de ellas, Janis, termina poseída por el ente maligno, la adoptan después y termina en tragedia terrorífica esa nueva vida. Esta aterradora historia se desarrolla en 1955.

3.- La Monja 2

La cinta se desarrolla en el año de 1956, en el que nuevamente Valak regresa. Todo comienza cuando un sacerdote es asesinado brutalmente y empiezan a ocurrir sucesos extraños que apuntan a la reaparición de una fuerza demoníaca.

La hermana Irene, quien ya había enfrentado al demonio Valak en la primera entrega, se ve obligada a regresar al combate espiritual. Esta vez, descubre que la entidad no solo sigue activa, sino que se ha vuelto más poderosa y peligrosa.

4.- Annabelle

Annabelle 1 ocurre en 1967 y cuenta la historia de Mia y John Form, una pareja joven que espera a su primer bebé. John le regala a Mia una antigua muñeca de porcelana para su colección, sin imaginar que este objeto se convertirá en la puerta de entrada para un mal aterrador. Una noche, un grupo de sectarios satánicos irrumpe en su casa y, tras un ataque violento, uno de ellos realiza un oscuro ritual que termina vinculando a un ente demoníaco con la muñeca.

5.- El Conjuro

Esta historia se desarrolla en 1971 y narra lo que le pasó a la familia Perron, que tras mudarse a una nueva casa empiezan a vivir sucesos paranormales, como los relojes que se detienen a las 3 de la mañana, olores fétidos, ruidos y más. Cuando Carolyne, la mamá empieza a notar esto busca ayuda y encuentra a los Warren, a quienes les pide que vayan a su casa y los famosos demonólogos aceptan y Lorraine descubre con sus visiones cuál es la historia de esa casa. El ente maligno busca apoderarse del alma de Carolyne, pero Edy Lorraine Warren hacen un exorcismo para ayudarla.

6.- Annabelle 3, Viene a casa

La historia se centra en Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine y ocurre en 1972. Cuando sus padres deben salir, la dejan al cuidado de su niñera Mary Ellen. Todo parece tranquilo hasta que Daniela, una amiga curiosa de la niñera, entra en el cuarto prohibido de los Warren buscando contactar con el espíritu de su padre fallecido. Sin darse cuenta, abre la vitrina de Annabelle y desata una oleada de horrores.

7.- El Conjuro 2

La historia se lleva a cabo en 1977, habla sobre la familia Hodgson, una madre soltera con cuatro hijos, comienza a sufrir fenómenos paranormales en su casa. La hija menor, Janet, es la principal afectada: sufre ataques de sonambulismo, levitaciones y termina siendo el canal de comunicación de un espíritu que dice ser Bill Wilkins, un anciano que murió en esa casa.

La situación atrae la atención mediática y finalmente la Iglesia pide a los Warren que viajen a Inglaterra para evaluar si se trata de una verdadera posesión. Aunque Lorraine está atemorizada por sus visiones sobre Valak, acepta acompañar a Ed.

8.- El Conjuro 3

Se sitúa en 1977, narra la historia de Arne Johnson, un hombre que está enamorado de una joven, cuyo hermano menor está poseído por un demonio, así que Arnie ofrece su cuerpo como recipiente para este ser maligno. Con el tiempo Arne comienza a mostrar comportamientos extraños y finalmente asesina a su casero de manera brutal. Al ser arrestado, declara que “el diablo lo obligó a hacerlo”, lo que da pie al primer juicio en la historia de Estados Unidos en el que la posesión demoníaca se usa como defensa legal.

9.- El Conjuro 4

Esta película es el final de la saga, Ed y Lorraine Warren revelan cuál fue el caso que los obligó a huir de su trabajo como demonológos, pues aunque es la última del universo también se muestran los inicios de los Warren en el mundo sobrenatural.

Justo cuando estaban en medio de uno de sus primeros casos, con Lorraine embarazada, tuvieron un encuentro con un demonio, gracias a él su hija Judy nació muerta, pero la bebé revivió y desde ese momento quisieron alejarse de ese mundo por su hija, por eso se dice este caso devastó a la familia, porque cuando Judy creció el mismo demonio volvió a alcanzarlos.

Cabe aclarar que la película de La Llorona, aunque es de los mismo creadores de la saga de El Conjuro, esta cinta no tiene nada que ver con el universo de los Warren, Annabelle y la Monja, es una película aislada.