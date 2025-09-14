La actriz Lily Collins, reconocida por su participación en series como Emily en París, capturó la atención del público luego de aparecer en la Semana de la Moda de Nueva York, el viernes. La británica lució un conjunto blanco de Calvin Klein que dejó al descubierto su abdomen, los brazos y parte de la espalda, pero las imágenes que circularon preocuparon a sus fans por su extrema delgadez.

Además, el público recordó que la también modelo de 36 años ha luchado contra trastornos alimenticios, en particular la anorexia nerviosa. En entrevistas y en su libro autobiográfico Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, publicado en 2017, Lily ha contado abiertamente su experiencia.

Debido a este antecedente, los seguidores de la intérprete expresaron que pudo haber recaído en la anorexia. Otros internautas comentaron que la imagen de extrema delgadez podría enviar un mensaje equivocado a las niñas y jóvenes que idolatran a Collins.

Lily Collins en la Semana de la Moda de Nueva York 2025 ı Foto: X @favspopculture

Lily Collins preocupa a fans por su extrema delgadez, ¿qué le pasó?

Lily Collins se presentó en la Semana de la Moda de Nueva York, el viernes, evento al que también asisteron figuras como Rosalía, Suki Waterhouse, Elsa Hosk y Olivia Palermo, entre otras figuras destacadas. La británica lució un conjunto Calvin Klein inspirado en los 90 que estaba hecho de lentejuelas blancas.

Las prendas dejaron ver el abdomen de Collins, una imagen que llamó la atención ampliamente en redes sociales. Los internautas de inmediato se preocuparon, pues, aunque la actriz suele ser delgada, en esta ocasión su figura era extremadamente pequeña.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

“¿ LilyCollins está rodando alguna película donde su personaje tenga un TCA? Es muy fuerte que la hayan asesorado ponerse ese outfit. No es aconsejable ver esto a adolescentes que tengan este problema. No es bonito, ni sano y no sé qué hace la delgadez extrema siendo moda otra vez"

“LilyCollins parece que sigue haciendo press tour de To the bone "

“Vi esas nuevas fotos de Lily Collins y sentí una gran necesidad de recaer en mi trastorno alimentario”

“¿Qué le pasó a LilyCollins?"

La actriz que participó en la película Cazadores de Sombras también compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos que hizo para Vogue: “Prepárate conmigo y @voguemagazine para @calvinklein en NYFW — foto de @gregbackstage...“.

Lily Collins ha luchado contra la anorexia nerviosa

En entrevistas y en su libro autobiográfico “Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me”, publicado en 2017, Lily Collins compartió detalles personales sobre su lucha con la imagen corporal, la presión por encajar en ciertos estándares de belleza y los hábitos alimenticios poco saludables que desarrolló durante su adolescencia y juventud.

Dado el antecedente de anorexia nerviosa, a los fans de la actriz les preocupa que haya recaído o que nunca se haya recuperado totalmente, como lo ha declarado algunas veces.