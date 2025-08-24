¿Quién era y de qué murió Diego Borella, miembro de Emily in Paris?

La noticia del terrible deceso de Diego Borella, miembro de Emily in Paris, dejó impactados a los fans y al reparto de la serie de Netflix. Todo pasó cuando, en pleno rodaje de la temporada 5, el asistente de producción de 47 años falleció repentinamente en pleno set en Venecia, ciudad de donde Diego era originario.

En redes sociales amigos, familiares y seguidores de la famosa producción han expresado sus condolencias por la pérdida.

¿De qué murió Diego Borella, miembro de Emily in Paris?

Diego Borella se encontraba en el reconocido Hotel Danieli la tarde del 21 de agosto de 2025, mientras se preparaba una de las últimas escenas de la temporada 5 de Emily in Paris, que se estrenará el próximo 18 de diciembre de 2025. El hombre se desvaneció ante la mirada de su equipo y, aunque los servicios de emergencia llegaron de inmediato e intentaron reanimarlo, lamentablemente fue declarado muerto aproximadamente a las 19:30 horas.

La causa del deceso fue un infarto fulminante, de acuerdo con Page Six. Un médico local lo confirmó como un “heart attack” (“ataque al corazón”).

El fallecimiento fue confirmado más tarde por un portavoz de Paramount Television Studios a People: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”.

¿Quién era Diego Borella, miembro de Emily in Paris?

Diego Borella tenía 47 años y era originario de Venecia, Italia. Aunque su nombre no era conocido por el público, pues se encontraba siempre detrás de cámaras, Borella era un profesional muy respetado dentro de la industria audiovisual.

Su formación profesional la realizó en ciudades como Roma, Londres y Nueva York. Su trayectoria abarcaba la producción en cine y televisión, además de una pasión creativa por la escritura, particularmente de poesía, cuentos infantiles, haikus y obras teatrales, como lo compartió en redes sociales.

El impacto de su fallecimiento en el equipo de Emily in Paris fue duro, por lo que la filmación fue suspendida en señal de duelo. No obstante, apenas dos días después, el 23 de agosto, el rodaje se reanudó en Venecia.