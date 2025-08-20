Obras del metro sacan a la luz viviendas

Roma abre una ventana a su pasado bajo la plaza Venecia

Las obras de la estación Piazza Venezia revelan viviendas imperiales y hornos medievales sobre la antigua Vía Flaminia; serán preservados en una estación-museo

Por:
Staff Infografía

Bajo la histórica Plaza Venecia, en el corazón de la capital italiana, las obras de la futura estación Piazza Venezia de la Línea C del metro han revelado un tesoro arqueológico extraordinario: un complejo habitacional de varias pisos que podrían pertenecer a los comienzos del Imperio.

Junto a ellos, se han hallado hornos de cal medievales que eran usados para transformar el mármol en cal viva. Estos vestigios emergen justo en el antiguo trazado de la Vía Flaminia, una de las principales arterias romanas, utilizada desde el siglo III a.C. La estación Venezia, proyectada como una “estación-museo”, integrará estos hallazgos en su emplazamiento original dentro de la estructura, transformando la estación en un museo viviente, accesible para población y turistas.

