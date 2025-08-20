Bajo la histórica Plaza Venecia, en el corazón de la capital italiana, las obras de la futura estación Piazza Venezia de la Línea C del metro han revelado un tesoro arqueológico extraordinario: un complejo habitacional de varias pisos que podrían pertenecer a los comienzos del Imperio.

Junto a ellos, se han hallado hornos de cal medievales que eran usados para transformar el mármol en cal viva. Estos vestigios emergen justo en el antiguo trazado de la Vía Flaminia, una de las principales arterias romanas, utilizada desde el siglo III a.C. La estación Venezia, proyectada como una “estación-museo”, integrará estos hallazgos en su emplazamiento original dentro de la estructura, transformando la estación en un museo viviente, accesible para población y turistas.

Roma abre una ventana a su pasado bajo la plaza Venecia ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado

y Julio Loyola