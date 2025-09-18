Potro Caballero es parte de El Fantasma de la Ópera y lo critican: ‘Ya no sabe qué hacer’

Potro forma parte del elenco de El Fantasma de la Ópera

Luis Caballero, conocido como Potro, se unió al elenco de la exitosa obra musical El Fantasma de la Ópera, lo que sorprendió a los fans del influencer y al público en general. el exintegrante de Acapulco Shore compartió varias fotografías en el Teatro de los Insurgentes, donde se llevó a cabo la alfombra roja del proyecto.

Potro mostró su entusiasmo por ser parte del proyecto y recibió apoyo de sus fans. Sin embargo, fue blanco de críticas y burlas en redes sociales, algunos comentarios fueron: "Igual lo van a sacar en la tercera semana“, recordando su breve paso por LCDLF, y ”Pobre, ya no sabe qué hacer“, entre otros.

A través de Instagram, Potro Caballero compartió fotografías de la premiere de El Fantasma de la Ópera y aprovechó para agradecer esta oportunidad en el mundo del teatro musical. Además, aseguró que se trata de un sueño hecho realidad y que continuará preparándose para otros proyectos.

“Cumplir sueños en el escenario no es un camino fácil, pero cada paso, cada ensayo y cada momento valdrán la pena. Hoy me siento agradecido por la vida, por las personas que han estado conmigo en este viaje y por formar parte de una obra tan mágica como El Fantasma de la Ópera y asumir el papel de Fantasma en la misma. Gracias a quienes creen y confían en mí, me apoyan y me acompañan en cada reto. Este es solo el comienzo de todo lo que viene. Gracias gracias gracias”, escribió.

No obstante, en X, antes Twitter, y TikTok, Potro Caballero recibió críticas y burlas. Algunos comentarios fueron:

" Igual lo van a sacar en la tercera semana “ , recordando su breve paso por LCDLF.

” Pobre, ya no sabe qué hacer “

“¿Dónde se vota para que lo saquen de esa obra?"

“¿Pagar 3000 pesos por ir al ver al potro? No, gracias"

“No, pues mejor checo una fecha donde garanticen que Potro no sea el protagonista”

¿En qué funciones Potro protagonizará en El Fantasma de la Ópera?

El creador de contenido es parte del musical de Andrew Lloyd Webber como ensamble (coro Fantasma). Es decir, integra al grupo de actores y actrices que dan vida a múltiples personajes secundarios y coros, proporcionando contexto. Por ello, sólo en caso de que el suplente del tenor Edward Salles no pueda asistir, Potro podría interpretar el personaje del Fantasma.

Sin embargo, esto no desanima al actor, pues expresó a sus fans que compartirá detalles sobre las funciones en las que se presentará.