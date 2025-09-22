Los Peleoneros reaccionan a su VIDEO filtrado: ‘Dejen de juzgar’

Los youtubers conocidos como Los Peleoneros han reaccionado a la supuesta filtración de un video íntimo. La pareja de esposos se encuentra en el ojo del huracán desde que el material quedó exhibido en redes sociales, por lo que tuvieron que aclarar especulaciones.

Los Peleoneros reaccionan a su video filtrado

Fue a través de un video en Instagram que Los Peleoneros reaccionaron a su ‘contenido íntimo filtrado’ con un mensaje en el que dejaron ver su ‘sorpresa’ ante ello, al señalar que habrían sido traicionados por una amistad que se robó el material privado.

“Se me cae la cara de vergüenza, no pensé que se podría filtrar un video tan íntimo”, comenzó Abby Matthews en el clip, donde aclaró que ellos no lo filtraron. “No entiendo como un ‘amigo’ pudo filtrar un video diciendo que se lo pasaron”, señaló.

La mujer sospecha que el sujeto que compartió el contenido íntimo era un amigo cercano, pues la última vez que se vieron, ella le prestó su celular con confianza ante una emergencia. “Jamás pensé que se podría meter a revisar mis cosas personales”, admitió.

La mujer contó que llevan grabándose desde que eran muy pequeños, pues quieren verlos cuando sean viejitos. “No confíen en absolutamente nadie, nadie es tu amigo”, pidió antes de mencionar que tomarán medidas legales en el asunto.

Posteriormente, la pareja dejó ver que todo se trató de una broma: "Es increíble la cantidad de mujeres echando vainas y bueno de los hombres la verdad esperé lo peor y tuve más apoyo de ellos que de ellas", comenzó.

“Es importante no creer todo lo que ven en redes sociales, salieron muchas personas a decir miles de cosas. Una cosa es el contenido que hago con mi esposo “cosa que cualquier pareja hace” y otra muy diferente a lo que realmente soy", siguió.

Como mensaje final, señaló: “Dejen de juzgar mis amores, que no sabemos cuando nos toca. Bendiciones, esto solo fue un experimento social“, reveló.

¿Quiénes son Los Peleoneros?

Los Peleoneros son una pareja de creadores de contenido que cuentan con más de 5 millones de seguidores en YouTube y más de 2 millones en TikTok.

Si bien en el canal principal publican contenido de todo tipo, desde comedia hasta bromas y retos, pero también música, en las plataformas de video corto sus materiales suelen ser chistes sugerentes de pareja, aunque también llegan a publicar videos con su hijo que sin insinuaciones

Recientemente, se filtró un video de la pareja en un momento de intimidad que resultó ser un ‘experimento social’, según Los Peleoneros.