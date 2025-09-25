Lucía Elizondo y el esperado debut con el chico del ejercicio ¿Ya se puede ver?

Lucía Elizondo es una de las influencers más conocidas en el mundo del fitness, ya que la creadora de contenido sale al gimnasio para ponerle retos a los gymrats y a cambio les entrega premios de preentreno, pero ahora los fans esperan un video proveniente de Telegram sobre la estrella de Internet debutando a alguien.

Sin embargo, en los últimos días, la influencer se ha vuelto tendencia por uno de sus retos virales en el que se asegura que ella debutaría al chico que cumpliera el desafío.

Los usuarios están intrigados de saber si la creadora de contenido realmente cumplió con su parte del reto de estar con el chico del ejercicio o si se trató todo de una broma o si realmente se llevará a cabo dicho suceso esperado por los fans.

¿Ya se puede ver el video de Lucía Elizondo debutando a chico del ejercicio?

Los fans de la creadora de contenido llevan días preguntando sobre el esperado debut de Lucía Elizondo con un joven con quien hizo un reto en un gimnasio.

Lo que se sabe del video de Lucía debutando al joven del gimnasio es que por ahora no se ha filtrado video del supuesto debut, pese a que los fans están impacientes de verlo.

Por otra parte, hay algunos seguidores fieles de la influencer que aseguran que el famoso debut no se revelará, ya que al parecer el joven con el que ella habría hecho el reto realmente es su novio en la vida real. “Es su novio, cómo lo va a debutar nomas los engaño jajaja”, escribió un usuario en el Instagram de la famosa de TikTok.

Además, los seguidores de la creadora de contenido también le piden ser seleccionados por ella para el famoso debut. “Qué me haga debutar”, “una Lu en mi vida para entrenar juntos”, “Yo quiero que me debute”, fueron algunos de los comentarios.

Otros más le preguntan a la joven sobre el famoso video: “¿Para cuándo el video del debut?”, “Si lo vas a debutar o no”.

¿Quién es Lucía Elizondo?

La influencer Lucía Elizondo es una joven que es conocida por su contenido fitness. En Instagram tiene más de 89 mil seguidores, mientras que en TikTok cuenta con más de 400 mil seguidores.

En sus videos ella publica sus ejercicios y también presume sus ganancias del gimnasio. Sin embargo, los retos los realiza en otra cuenta de una marca de suplementos para promocionarlos y por eso los regala en los gimnasios.