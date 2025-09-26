Ximena Sariñana: Siempre estoy buscando evolucionar

Con 25 años de trayectoria, la cantante y compositora Ximena Sariñana afirma que conserva la honestidad y transparencia de su proyecto solista, pero a la vez, siempre está buscando evolucionar, aprender lo mejor de cada experiencia o proyecto musical.

“Desde que empecé con mi proyecto solista sabía que quería escribir canciones que fueran muy honestas con quien soy y con la vida que estoy atravesando, muy transparente, muy natural.

“Me he mantenido así a lo largo de mi carrera, quizás lo que ha ido cambiando es mi musicalidad, cada vez me siento mejor preparada, tengo más experiencia, siempre estoy buscando salir de mi zona de confort y evolucionar, probar cosas que no he probado antes y mejorar”, comparte Ximena Sariñana en entrevista con La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Cine y conciencia en Morelos Cinema Planeta estrena mercado verde

25 años tiene de haber debutado como solista

La cantante afirma que siempre está buscando aprender algo nuevo. “Siempre estoy tratando de aprender, es mi mantra, que cada disco, canción, sesión, concierto, sea una oportunidad para mejorar. Siempre lo interesante va a ser algo que no has hecho antes. Siempre es mantenerse abierto”, señala la intérprete de “¿Qué tiene?”.

Es en esta búsqueda del aprendizaje constante que ha trabajado en tres últimos EP: Ojos diamante, Rompe y Las cosas simples, que son una evolución musical y formarán parte de su nuevo álbum Existencia kamikaze.

“Es lo lindo de esta trilogía de EP. Me di chance de explorar en cada uno diferentes géneros, Ojos diamante fue más pop, más electrónico, para mí es la presión que se empieza a acumular después de una explosión. Luego fue Rompe, que es lo contrario, instrumentos eléctricos, muchos riffs, guitarras, músicos en vivo, todo muy tocado, muy estridente a mi manera, y Las cosas simples, después de haber explotado es lo que queda”, explica la intérprete.

Señala que este último EP es más introspectivo. “Es el más tranquilo, más acústico, más introspectivo. Exploré diversos géneros, arreglos un poco más hacia el country o el folk. Es la calma después de la tormenta, de la explosión, como ese momento más reflexivo que uno puede llegar a tener después de pasar por algo así”, comenta.

De Las cosas simples se desprende el sencillo “No es igual”, en el que habla de la importancia de la aceptación y ser aceptados. “Siempre estoy buscando escribir mejores canciones. Una muy buena canción tiene una manera y visión particular de decir las cosas, si bien he explorado este tema de aceptarte a ti mismo y pedirle a la otra persona que te acepte, tiene una particularidad, esta frase de que tu vida sin mí no es igual”, comparte la artista.

Luego de haber presentado un adelanto de su último EP, Ximena Sariñana ya se prepara para su próximo concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el próximo 14 de noviembre. Formará parte de su gira Existencia kamikaze.

LA INSPIRAN LAS MUJERES. Ximena Sariñana resalta que en la actualidad en América Latina existe un movimiento importante de mujeres compositoras y solistas.

“Tenemos un nivel realmente espectacular de compositoras en México, tanto que son artistas, que tienen sus propios proyectos, como de compositoras que crean para otras personas o que sus proyectos no son tan conocidos, tenemos una riqueza, arte de la palabra, de la estructura, de la canción, que no veo en otras partes del mundo, está en Latinoamérica”, destaca la vocalista.

Para Ximena Sariñana es inspirador ver a mujeres que están apropiándose de sus narrativas.

“Para mí siempre ha sido inspirador ver a mujeres que están a cargo de la narrativa de ellas mismas, de sus proyectos, como diciendo ‘esto es lo que quiero ser, esto es de lo que quiero hablar, es mi concepto, son mis decisiones’. Eso siempre lo he admirado mucho”, resalta la intérprete.