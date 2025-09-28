Mario Castañeda cancela su participación en Comic Con Cuenca por el fallecimiento de su madre

La organización de la Comic Con Ecuador Cuenca compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una noticia lamentable. El actor de doblaje mexicano Mario Castañeda no podrá asistir a la primera edición de la Comic Con Cuenca debido al fallecimiento de su madre.

Fans y colegas del intérprete conocido por dar voz a Gokú en la versión en español latino, le enviaron mensajes de apoyo y sus condolencias ante la pérdida de alguien tan importante en su vida.

“Desde Comic Con Ecuador queremos compartir con ustedes una noticia muy sensible. Nuestro querido Mario no podrá acompañarnos en Comic Con Ecuador Cuenca, ya que atraviesa un momento muy difícil: su querida mamita ha fallecido y debe regresar a su hogar para estar con su familia“, informaron los organizadores en una publicación, el 26 de septiembre.

La Comic Con Ecuador Cuenca también expresó su apoyo y solidaridad hacia el actor.

A través de un video publicado en la misma red social, Mario Castañeda se dirigió a sus seguidores y asistentes del evento para explicar personalmente su ausencia.

“Me tengo que ir, no me puedo quedar al evento por situaciones de familia. Mi mami se ha adelantado en el camino y quisiera quedarme, pero si me quedara no estaría aquí como debo estar. Tengo que regresar a México, pero aquí les dejo el corazón. Ha sido un momento difícil…“, expresó con visible emoción.

Como el actor se ha caracterizado por su entrega al público, y en esta ocasión dejó a René García, conocido por ser la voz de Vegeta en DBZ, para actuar en su lugar en la Comic Con Ecuador Cuenca. "René se queda en mi representación; es un hermano que llena el escenario. Espero que se me dé la oportunidad de regresar en una próxima edición", añadió.

¿Qué es la Comic Con Cuenca?

La Comic Con Cuenca, es un evento que se realiza por primera vez en Ecuador, este 27 y 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Mall del Río.

El encuentro reúne a varios invitados internacionales, entre ellos David Yost, conocido por su papel en Power Rangers, el artista japonés Hiroshi Tokoro, y el también actor de voz René García, quien representa a Vegeta en Dragon Ball Z.

El evento incluye actividades como paneles, muestras temáticas, concursos y venta de productos relacionados con la cultura pop que atrae a los fans de las series como One Piece, DBZ y Los Power Rangers, entre otros.