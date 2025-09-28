Zoé ofrece un show de rock y paz por Palestina en la CDMX

El Estadio GNP Seguros se ilumina con las luces de los celulares del público durante la interpretación de temas icónicos como “Arrullo de Estrellas” y “Labios Rotos”.

Ni la copiosa lluvia que cayó la noche de ayer en el Estadio GNP Seguros previo al concierto de Zoé detuvo a los 60 mil fanáticos que se dieron cita en el recinto en el arranque de la histórica gira de Zoé, el primero de cinco shows que ofrecerán en la Ciudad de México, un hito que pocas agrupaciones pueden presumir.

Apenas sonaron los primeros acordes de “Memorex”, tema con el que León Larregui y compañía dieron inicio al viaje musical poco antes de las 10 de la noche, el público explotó en aplausos y vítores para la banda. “Está muy chingón, estamos muy contentos de estar aquí, la primera de estas maravillosas noches, gracias por tanto cariño”, dijo el vocalista, visiblemente emocionado, mientras el estadio le correspondía con gritos ensordecedores.

León Larregui y la banda recorren su álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, el eje de la primera de cinco noches históricas. ı Foto: @ChuchoRamoneØ1

El recorrido por su álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea fue el eje de la noche, con piezas como “Vía Láctea” y “Corazón Atómico”, esta última acompañada de un juego de luces en tonos rojos y amarillos que bañó la gigantesca pantalla central. Entre canción y canción, la banda sorprendió con una proyección de videos íntimos de sesiones en estudio, mostrando cintas de viejos casetes y fragmentos de su proceso creativo. “¿Les gustó el video? Encontramos unos casetes en unas cajas”, bromeó Larregui, arrancando risas y aplausos.

El público desafió la copiosa lluvia en el Estadio GNP Seguros para asistir al arranque de la exitosa gira de Zoé en la Ciudad de México. ı Foto: @ChuchoRamoneØ1

La entrega del público fue total en temas icónicos, como “Paula”, coreada de principio a fin, mientras que en “Paz” el escenario se tiñó de símbolos: primero apareció una bandera de México y luego la de Palestina con la leyenda “Palestina libre”, provocando una ovación cargada de emoción. Más adelante, con “Rexsexsex”, Larregui pidió aplausos para mantener la energía del estadio, que a esas alturas ya era una masa vibrante de voces y luces de celulares.

El espectáculo tuvo también un aire cinematográfico, pues un dron sobrevolaba el estadio captando tomas aéreas que se proyectaban en vivo, reforzando la sensación de que la banda estaba escribiendo historia.

▶ #Video | Luego de entonar “Paz”, Zoé (@zoetheband) proyectó en la pantalla una bandera con la leyenda “Palestina libre” frente a 60 mil asistentes que se dieron cita en el Estadio GNP Seguros



📹: Armando Armenta / @LaRazon_mx pic.twitter.com/IWyhNWUZxX — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 28, 2025

Hacia la recta final llegaron los momentos más celebrados: “Arrullo de Estrellas” desató gritos y cantos colectivos al tiempo que las gradas se iluminaban con las luces de los teléfonos celulares de los asistentes. “Labios Rotos” encendió a las gradas mientras se proyectaba una singular animación de una casa en llamas. Con “Azul” y “Hielo” parecía que llegaba la despedida, pero los clamores de “¡otra, otra!” retumbaron hasta que Zoé regresó acompañado de Denise Gutiérrez, de Hello Seahorse!, para interpretar juntos “Luna”, uno de los instantes más mágicos de la velada.

El cierre llegó con “Soñé” y “Dead”, auténticos himnos que consolidaron la comunión entre la banda y el público. “Qué bonita primera noche, ha sido un placer estar frente a ustedes. Gracias por todo su cariño, muchas gracias”, se despidió Larregui, dejando claro que esta sería una serie de conciertos inolvidables.

León Larregui, vocalista de Zoé, se dirige al público del Estadio GNP Seguros en la primera de cinco fechas de la banda en Ciudad de México. ı Foto: @ChuchoRamoneØ1

Zoé continuará con su gira Tour MemoRex + Rexsexex y más el día de hoy, el 1 y 2 de octubre y el 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, marcando un hito para el rock alternativo en México, pues será la agrupación que ha llenado más fechas consecutivas en el recinto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am