Noe Nuncio, influencer de Saltillo, confesó en VIDEO que abusó de sus hermanas

El influencer Noe Nuncio, quien se hizo famoso en redes sociales por sus videos en los que hace fresas con crema, ahora es protagonista de una turbia historia, pues reveló en un video que cometió abuso en contra de sus hermanas.

Noe Nuncio admite que abusó sexualmente

Fue a través de un video que Noe Nuncio mencionó que quería hacer público su delito ante las amenazas que ha comenzado a recibir por parte de personas que le piden sumas fuertes de dinero por mantenerse callados. “Muchos no me van a ver igual”, aseguró.

“Tengo que confesarlo. Yo no me siento orgulloso, todos los días le pido perdón a Dios”, admitió. “Cuando yo tenía 11 años abusé de mis hermanas sexualmente”, confesó antes de reiterar que se arrepiente y que no sabe cuál fue el motivo por el que lo hizo.

En ese sentido, asegura que fue por ello que a los tres los dieron en adopción. “Fue algo muy duro para todos, más para mí”, confesó antes de mencionar que no quería dar detalles demasiado privados en torno a su familia.

“Soy el malo, pero tengo derecho a hacer mi vida y ya cambié”, indicó, además de que mencionó que está “listo para la funa” que pueda recibir por sus declaraciones. Después, él aseguró que su mamá “los traumó a todos”, pues se drogaba antes de que él naciera.

El influencer también indicó que va a demandar a la persona que lo trató de extorsionar. “Me hizo un favor [...] Si se les cayó un ídolo discúlpenme mucho y pues a seguir pa’ delante”, finalizó.

Noe Nuncio lanza comunicado tras confesar abusó

A través de su cuenta de Facebook, el creador de contenido subió un comunicado en donde aseguró que no trata de justificar lo que hizo. “Sé que es algo muy grave pero no supe poner las palabras correctas”, dijo.

En ese sentido, mencionó que está “en toda disposición de pagar por el crimen que cometió”. Mencionó: “En su tiempo se llevó un caso en pronif y no fue abuso, fue tocamiento, pero no me supe explicar”, señaló.

“No saben lo que hay detrás de eso, les mostraré la carpeta tanto psicológica como legal. No estuvo bien lo que hice les pido una disculpa de corazón y espero algún día Dios y mis hermanas me puedan perdonar” pidió.

Además, les pidió a sus seguidores que “no lo defiendan” de las críticas. “No se echen enemigos por mí, estoy muy arrepentido. Si me quieren golpear o hacer lo que quieran, están en todo su derecho”, aseguró.