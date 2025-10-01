¿Quién era y de qué murió Diana Marina López, actriz de Como dice el dicho?

El popular programa Como dice el dicho está de luto, pues recientemente se dio a conocer la muerte de una de las personas que hacían posible la producción de Televisa. Se trata de Diana Marina López Lara, conocida como Marina Lars, actriz doble de acción.

La joven de 28 años también resaltó por participar en Mujeres asesinas y en Esta historia me suena. Aquí te contamos quién era y de qué murió la intérprete.

¿Quién era Diana Marina López, actriz de Cómo dice el dicho?

Diana Marina López Lara, reconocida en el medio artístico como Marina Lars, fue una actriz y doble de acción mexicana de 28 años que se destacó por su trabajo en escenas de riesgo dentro de producciones cinematográficas y televisivas.

Su habilidad y talento la convirtieron en una figura querida dentro del mundo del stunt en México, participando en diversos proyectos tanto nacionales como internacionales.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra Como dice el dicho, Esta historia me suena y Mujeres asesinas, donde dobló a la actriz Angelique Boyer en la temporada 3 del aclamado programa.

Incluso el 30 de mayo de este año, Angelique compartió una serie de fotos a través de Instagram en las que se puede apreciar el proceso detrás de cámaras del capítulo que protagoniza. En una de las imágenes aparece posando para la cámara junto a Diana Marina López o Marina Lars.

Diana Marina López, actriz, durante su participación en Mujeres asesinas, donde dobló a Angelique Boyer ı Foto: IG @angeliqueboyer

¿De qué murió Diana Marina López, actriz de Cómo dice el dicho?

Diana Marina López Lara, conocida artísticamente como Marina Lars, falleció el pasado 7 de septiembre, según se dio a conocer a través de mensajes en redes sociales.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada hace unas horas por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), mediante una publicación de Instagram y X, antes Twitter.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, se lee en la comunicación junto a una foto en blanco y negro de Diana Marina López Lara.

Hasta ahora, no se han confirmado las causas de su muerte, pero numerosos seguidores han manifestado su dolor y tristeza por la lamentable pérdida de la joven actriz. Algunos comentarios fueron: