Thailand hilux viral girl: ¿De qué trata el video original de TikTok?

Los usuarios de TikTok están sorprendidos con el nuevo video viral llamado Thailand hilux girl, el cual está causando revuelo en las redes sociales, porque presuntamente se ha difundido sin censura en las diferentes plataformas.

Esta caso real ha causado conmoción porque una pareja de jóvenes realizó contenido para adultos en las calles de Tailandia y ahora el clip se está volviendo viral.

De qué se trata el video de Thailand hilux girl

El polémico video viral de Thailand hilux girl se trata de dos jóvenes teniendo relaciones íntimas sobre la parte de atrás de una camioneta tipo Pick up, mientras el vehículo estaba en movimiento.

En las redes sociales se puede apreciar el momento en el que el hombre y la mujer van agarrados de la camioneta con un cable y están totalmente desnudos en pleno acto de contenido para adultos.

La camioneta en la que se grabó el video Thailand hilux girl ı Foto: Redes sociales

La historia real del video de Thailand hilux girl

Aunque en redes sociales el caso es conocido como Thailand hilux girl, realmente la historia detrás del video apareció en los medios locales de Tailandia y los dos involucrados en el video ya fueron detenidos.

El hombre arrestado fue un creador de contenido para adultos ruso identificado como Georgii, quien constantemente se dedica a hacer contenido íntimo, mientras que la mujer del vídeo es una tailandesa de 42 años, quien afirmó a la policía que le pagaron 31 dólares, es decir, unos 500 pesos mexicanos.

El acto fue grabado por un automovilista que pasaba por allí y generó indignación en Internet.

Giorgii, influencer ruso detenido por video de Thailand hilux girl ı Foto: Phuket city police

De acuerdo con la información, Georgii está acusado en Tailandia de cometer un acto indecente en público, un delito punible con hasta un año de prisión, una multa de hasta 20 mil 000 Baht, unos 11 mil pesos mexicanos, o incluso pudiera ser castigado con ambas cosas, la cárcel y la multa.

Además de todo, las autoridades de Tailandia recomendaron revocar la visa de Giorgii y colocarlo en una lista negra para que no vuelva a ingresar al país por sus actor indecentes que cometió en su video para las redes sociales.

El video sí se puede ver en redes sociales, pues los usuarios han logrado filtrarlo y han colocado algunas imágenes explícitas en TikTok, si bien en agencias de noticias internacionales el clip aparece, pero está censurado en la parte en la que se ve el acto.