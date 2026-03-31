Así se enteró Curvy Zelma de la muerte de su papá | VIDEO

Este lunes, La Casa de los Famosos 2026 fue sacudida con una impactante noticia, pues se le reveló a Curvy Zelma y al resto de los participantes que Abraham Cherem Kanan, padre de la influencer, había muerto.

Y es que a pesar de que La Casa de los Famosos es un programa donde el aislamiento es muy importante para evitar que las celebridades puedan tener algún filtro, fue inevitable que le revelaran a Curvy Zelma la muerte de su padre.

Como consecuencia, por horas se sembró la duda de si la famosa decidiría abandonar el proyecto o sería expulsada este lunes para poder estar con los suyos. Al final, terminó por permanecer en el show, pues ella misma comentó que ahora más que nunca era importante para ella generar dinero para su familia.

Así reaccionó Curvy Zelma a la muerte de su padre

En redes sociales, comenzaron a circular los videos de la modelo plus size completamente destrozada tras enterarse de que su papá ha fallecido. Cabe mencionar que la noticia le fue dada en privado para respetar la reacción inicial.

Sin embargo, cuando salió del confesionario se enfrentó a las cámaras 24/7 que captan todo. Por su parte, Laura Zapata fue de las primeras personas en consolar a su compañera, pues recordemos que ambas son aliadas y tienen un vínculo importante.

➖ CURVY ZELMA ya fue informada del fallecimiento de su padre ➖



Es la primera vez que un habitante del reality enfrenta la pérdida de un familiar cercano durante su participación.



La propia Curvy reveló que su padre murió a causa de un infarto y que, días antes, le habían… pic.twitter.com/KhFE11kegk — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 30, 2026

En ese sentido, vimos a Zelma dentro del cuarto con Laura, de pie y abrazando a la legendaria actriz mientras lloraba con fuerza. “Se fue sin piernas y le dio un infarto hoy”, expresó completamente destrozada al pensar en los últimos momentos.

Zapata encomendó al padre de su amiga a Dios con unas palabras donde buscaba darle consuelo en estos momentos de dificultad. “Se lo acabaron las drogas y el alcohol”, lamentó Curvy.

Momentos después, pudimos ver otro momento donde los aliados de Zelma se encontraban junto a ella en el cuarto. Laura rezaba mientras que Caeli optó por abrazar a la modelo y de este modo, trataban de darle un poco de confort a la mujer, quien seguía llorando por lo ocurrido.

🚨💬 Curvy Zelma rompe en llanto en La Casa de los Famosos tras enterarse de la muerte de su padre. El momento fue captado en vivo y conmocionó a sus compañeros y a la audiencia.#CurvyZelma #LCDLF6#LCDLF #Telemundo #QEPD#SoyFerAvila #ULTIMAHORA #fyp pic.twitter.com/DjpIUD7bhO — SoyFerAvila (@feravilalozano) March 30, 2026

En otro momento, Curvy y Laura hablaron de las tradiciones judías, pues esta es la religión de la familia de la creadora de contenido. Esto ocurría mientras se preparaban para la gala del lunes, donde todos vistieron de negro.

De este modo, Curvy Zelma mencionaba que su familia estaría de luto dos días en lugar de siete por el pésaj (Pascua judía) y que pasaría por un ayuno. Laura Zapata apuntó más detalles de la tradición como no verse en los espejos y estar días con la ropa rota.