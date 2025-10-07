¿Quién es la bella Selena Kush?

La modelo Selena Kush, cuyo nombre real es Selena Quintero García, ha destacado en el mundo del contenido para adultos por ser bastante atrevido y dejar poco a la imaginación de quienes lo consumen, un trabajo que su familia conoce y acepta.

¿Quién es Selena Kush?

Con 29 años de edad, Selena Kush es originaria de Culiacán, Sinaloa y comenzó su camino en los videos y fotos +18 en la conocida plataforma OnlyFans, aunque después saltó a Fanvue, que es también un sitio de contenido de paga. Ahora, se encuentra en el sitio QHot.

“Yo me dediqué a subir videos con mi esposo (Josh), y fue lo mejor de todo, éramos como una pareja cómica, pero luego mi hermana me dijo que tenía bien poquitos seguidores, fue ahí donde comencé con un contenido un poquito más elevado y subí en 15 días a 180 mil seguidores”, relató en el pasado sobre el inicio de su creación de videos íntimos.

Al respecto, uno de los videos que la hizo viral por primera vez fue uno en el que se hizo viral por andar en traje de baño. “No había problema alguno con eso, pero me criticaron mucho”, contó.

Fue su propio esposo, Josh Zativa, quien decidió abrirle la plataforma de OnlyFans, después de que ella estuviera alrededor de un año considerando la opción. Sobre ello, el hombre menciona:

“Duró como un año diciendo que lo quería abrir, un día le dije: ‘ten, ya te cree la cuenta’, ahora hay que subir videos; ella no sabía que subir y le dije sube ahí los videos maniacos que tenemos, no hay pedo, ahí nació ese OnlyFans”.

Una excelente decisión de marketing Querida Selena Kush pic.twitter.com/uynq6zoN1y — Martín Morales (@martinmorals_) February 8, 2024

Después de un tiempo en la plataforma azul, la famosa se cambió a Fanvue ya que representaba una mejor oportunidad económica, pero a cambio, tenía que ser exclusiva del sitio. Esto la llevó a convertirse en la embajadora en Mazatlán.

Su paso por este tipo de sitios la ha llevado a encontrarse con todo tipo de propuestas, desde quienes le pedían hacer contenido con animales (cosa que ella rechazó rotundamente), donde un jeque árabe le ofreció una gran suma por actos indecentes con un caballo.

Incluso, relata que en una ocasión recibió 6 mil pesos por su ropa íntima sucia, un fetiche que es común en algunos países, aunque resulta un tanto inquietante.

“Me han apoyado todos, hasta mis fotos les mando al grupo y les digo que para que no se enteren por otro lado, mejor se las mando yo”, ha Selena Kush +18 sobre el recibimiento que ha tenido su familia sobre su profesión.