¿Quién es Adeline en la vida real de la serie Monstruo Ed Gein de Netflix? FOTO

Ella es Adeline, la novia en la vida real de Ed Gein, de la serie de Netflix

Ed Gein fue uno de los asesinos más perturbadores en la historia de Estados Unidos, su historia inspiró series, películas y hasta a otros asesinos seriales como Ted Bundy y Richard Speck, entre otros más.

La serie de Monstruo de Netflix reveló que en sus inicios como asesino tuvo varias influencias, una de ellas fue Adeline, quien, según la serie, le presentó en imágenes a lse Koch, apodada “La Perr… de Buchenwald”, y todas las atrocidades que cometió con los judíos.

Además, Adeline lo impulsó a cometer actos de necrofilia con los cadáveres que Ed Gein desenterraba del cementerio. Ed y ella se pensaban casar y comenzaron a vivir juntos en la serie, hasta que ella descubrió el cuerpo de una mujer muerta que Ed tenía vestida como su madre Augusta.

Sin embargo, sí existió en la vida real esa mujer llamada Adeline, pero parece que la historia fue un poco distinta a la que se narró en la serie o al menos eso fue lo que la Adeline de la vida real dijo.

¿Quién fue Adeline en la vida real?

En la vida real Adeline sí existió y se llamaba Adeline Watkins, ella sí estuvo en una relación con Ed Gein y hasta ofreció una entrevista para contar cómo fue su romance y confesó que Ed le pidió matrimonio.

Ella es Adeline de la vida real que fue novia de Ed Gein ı Foto: Especial

En una imagen que circula en redes que data de una publicación de un periódico local, Adeline cuenta que estuvo cerca de casarse con “El Carnicero de Plainfield”.

En esa breve entrevista para Minneapolis Tribune, la mujer dijo que tuvo una relación de 20 años con Ed Gein y lo describió como un hombre “bueno, amable y dulce”.

Aseguró que incluso sentía que ella se aprovechaba de Ed, afirmó que ella lo amaba. Asimismo contó que el 6 de febrero de 1955 Ed y ella se vieron por última vez y fue cuando el asesino le propuso matrimonio.

“Lo rechacé pero no porque hubiera algo malo en él, sino en mí”, declaró la verdadera Adeline en la entrevista.

Cabe recordar que Adeline en la serie de Netflix salió a dar varias declaraciones a la prensa cuando “El Carnicero de Plainfield” fue detenido en su granja por los asesinatos de sus dos vecinas y porque encontraron cuerpo cortados y en sartenes para cocinar.

¿Adeline fue producto de la imaginación de Ed Gein?

Algunos usuarios aseguran que Adeline no existió que todo fue producto de la imaginación de Ed porque ella siempre lo impulsaba a hacer cosas terribles. En la serie ella es quien le dice que cometa actos de necrofilia con los cuerpos que él desenterraba del cementerio.

Además, cuando él mata a Bernice Worden ella es quien aplaude su “obra” y fotografía el cuerpo colgado y cortado.

Otra teoría que tenían los usuarios es que al final de la serie Adeline llega al psiquiátrico en el que está Ed, muchos años después de los terribles sucesos, y ella luce exactamente igual que muchos años atrás.

Lo cierto es que la evidencia dice que Adeline si existió y Ed Gein sí le propuso matrimonio, pero lo que no se puede comprobar es que ella lo haya incitado a cometer más crímenes.