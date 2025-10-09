El caballero de los siete reinos: Fecha de estreno, de qué trata, reparto...

La serie El caballero de los siete reinos emocionó a los fans de Juego de Tronos con un nuevo téaser. Además, HBO Max ya anunció la fecha de estreno de esta producción que adapta los relatos conocidos como Dunk y Egg, escritos por George R.R. Martin.

Esta historia se sitúa aproximadamente 100 años antes de Game of Thrones (GOT), en una era donde los dragones son poco más que leyendas vivas y la dinastía Targaryen aún gobierna en los Siete Reinos.

¿De qué trata la serie El caballero de los siete reinos?

En El caballero de los siete reinos la trama gira en torno a Ser Duncan Dunk el Alto y Egg, su joven escudero (quien oculta su identidad y, en realidad es Aegon Targaryen). Juntos emprenden aventuras por los Siete Reinos, enfrentando peligros, alianzas y desafíos que pondrán a prueba su lealtad y valentía.

En contraste con otras series del universo, esta apuesta por un tono más ligero, humorístico y centrado en personajes, aunque no sobran los momentos de acción que te mantendrán al filo del asiento.

Es importante señalar que la historia de El caballero de los siete reinos se desarrolla alrededor de un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos, en un periodo en el que los dragones están a punto de desaparecer y la Casa Targaryen sigue siendo la familia dominante en los Siete Reinos.

Reparto

El caballero de los siete reinos estará protagonizada por:

Peter Claffey, quien interpretará a Ser Duncan el Alto .

Dexter Sol Ansell, actor que será Egg, el escudero que en realidad es Aegon Targaryen.

Otros actores confirmados para la serie:

Finn Bennett como Aerion Targaryen.

como Aerion Targaryen. Bertie Carvel como Baelor Targaryen.

como Baelor Targaryen. Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway.

como Ser Steffon Fossoway. Henry Ashton como Daeron Targaryen.

como Daeron Targaryen. También participan Tanzyn Crawford, Daniel Ings, Sam Spruell, entre otros que serán dados a conocer más adelante.

Esta es la fecha de estreno de El caballero de los siete reinos

La serie El caballero de los siete reinos estará disponible a través de la plataforma de entretenimiento HBO Max (posteriormente bajo la marca Max) en México y Latinoamérica.

El estreno de la producción basada en los relatos escritos por George R.R. Martin está programado para el 18 enero de 2026. La serie contará con seis episodios que se emitirán cada lunes y se especula que estará conformada por tres temporadas.

Tráiler

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie El caballero de los siete reinos:

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero en HBO Max. pic.twitter.com/i0GPkjmnbf — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) October 9, 2025