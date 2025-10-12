Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 12 de octubre 2025?

Este domingo uno de los atletas de Exatlón México se va eliminado de la competencia, debido a que no pudo superar el desafío final de la jornada de hoy.

Los atletas compiten por la supervivencia, para primero saber qué equipo es el que se va al duelo de eliminación.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

El eliminado de hoy de Exatlón México fue Andrea Álvarez del equipo azul. Sin embargo, en un principio las páginas de spoilers del programa revelaron que la eliminada era una mujer roja.

TE RECOMENDAMOS: TikTok El VIDEO con el que Yor Campos se volvió famosa

Algunas de las atletas que estaban en la mira de la eliminación era Ella Bucio, Edna Carrillo, Karol Rojas o Thaly Suárez.

Sin embargo, como los spoilers no son certeros, los fans tuvieron que ver el programa completo para conocer al verdadero eliminado de hoy del programa.

Los fans aseguran que en caso de salir una mujer roja sería una de las novatas, una de las que entró a la competencia, luego de que lograra su lugar gracias al draft del juego.

Actualmente ya hay dos rojas instaladas, pero en el juego de la Supervivencia que se juega en este momento se define si se van a la eliminación dos rojas y dos azules o cuatro rojas.

Horario de Exatlón México

Exatlón México tiene nuevo horario, ahora los domingos el programa empieza a las 6:00 pm, es decir, se recorrió dos horas el inicio del reality show, a partir del 12 de octubre, esto porque ahora empieza un nuevo proyecto a las 8:00 pm en Azteca Uno y se trata de La Granja VIP.

Mientras que entre semana, de lunes a viernes, se espera que no cambie de horario y que se siga transmitiendo a las 7.30 pm en el canal de Azteca Uno.

Los fans viven esta nueva temporada del reality show en el que hay una gran cantidad de atletas nuevos, pero que están siendo acompañados por grandes leyendas como Mati Álvarez, Aristeo Cázares, Koke Guerrero, Doris del Moral, entre muchos más.