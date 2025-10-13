¿Cuándo sale Pokémon Leyendas Z-A?

Pokémon Leyendas Z-A ya tiene fecha de estreno y horarios para su lanzamiento en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El videojuego está ambientado en Kalos, hogar de la mecánica Mega Pokémon.
De acuerdo con el tráiler oficial, Pokémon Leyendas Z-A está ambientado durante un plan de desarrollo urbanístico en Ciudad Luminalia, basada en París. El juego va a tener un DLC de pago.
Puedes comprar la versión de un DLC desde ahora y las novedades de estas son que Raichu, evolución de Pikachu puede megaevolucionar a Mega Raichu X y a Mega Raichu Y. La mayor parte de este contenido no estará disponible hasta después del lanzamiento del juego, aunque si lo compras ahora desbloquearás inmediatamente artículos de vestuario adicionales.
Ya puedes precargar Pokémon Legends: Z-A a través de la Nintendo eShop, incluida la actualización del primer día del juego. Necesitarás 4,1 GB de espacio libre en Nintendo Switch o 7,7 GB de espacio libre en Switch 2.
¿Cuándo sale Pokémon Z-A?
Si bien la fecha oficial de lanzamiento es el 16 de octubre para las consolas de Nintendo Switch, algunas zonas en el mundo, incluyendo México, podrán comenzar a jugar desde el día anterior. Estos son los horarios de los lanzamientos de Pokémon Legends Z-A alrededor del mundo:
Miércoles, 15 de octubre de 2025
- PDT (San Francisco): 9pm
- CST (Mexico City): 11pm
Jueves 16 de octubre de 2025
- EDT (New York): 12am (medianoche)
- BRT (Sao Paulo): 12am (medianoche)
- BST (Londres): 12am (medianoche)
- CEST (Madrid): 12am (medianoche)
- EEST (Turquía): 12am (medianoche)
- UTC (Nueva Delhi): 12am (medianoche)
- ICT (Hanoi): 12am (medianoche)
- HKT (Hong Kong): 12am midnight
- CST (Pekín): 12am (medianoche)
- JST (Tokyo): 12am (medianoche)
- AEST (Sydney): 12am (medianoche)