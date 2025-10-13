Vive Latino 2026: Revelan el cartel con Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y más artistas

Este lunes se dio a conocer el cartel oficial del Vive Latino, uno de los festivales más importantes de la ciudad de México que tendrá lugar el próximo 14 y 15 de marzo del año 2026.

Ahora te compartimos quiénes son los artistas que se presentarán en el Vive Latino 2026 y cuándo es la preventa y venta general de los boletos para que no te pierdas de este importante evento para la música.

La música nos juntó y el #VL26 sigue uniéndonos.

¡El Vive Latino está de regreso y este lineup trae historia, presente y promesa! ⚡



Presentado por Amazon #PreventaBanamex 17 de octubre, 14:00 hrs

Venta general 18 de octubre, 14:00 hrs pic.twitter.com/ubdOFjYYBd — Vive Latino (@vivelatino) October 14, 2025

El cartel es encabezado por Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, John Fogerty, Cypress Hill, Moby, Tom Morello, Maldita Vecindad, White Lies, Illya Juryaki and the Valderramas y Enjambre.

También destaca la presencia de Moenia, Santa Sabino, Trueno, Juanes, Hermanos Gutiérrez, Love Of Lesbian, Los Fabulosos Cadillacs, Avatar, Enanits Verdes y más.

Preventa, venta y boletos para el Vive Latino 2025

La preventa se llevará a cabo el 17 de octubre a partir de las 14:00 horas y estará presentada por Banamex, por lo que solo si cuentas con tarjetas de dicho banco podrás realizar tu compra ese día.

De lo contrario tendrás que esperar a la venta general que ocurrirá el 18 de octubre a las 14:00 horas también. En ese caso, puedes adquirir tus accesos con cualquier tarjeta.

De momento, solo se sabe que el boleto inicia en los 3 mil pesos y se espera que aumente el precio según la fase y los beneficios. El Vive Latino 2026 promete mucho gracias a un cartel bastante variado que sin duda, unirá a todos los gustos.