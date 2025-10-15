Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 15 de octubre 2025?

Después de la intensa competencia por el Duelo de los Enigmas, ahora los deportistas de Exatlón México regresan a los circuitos para enfrentarse en la gran Batalla Colosal.

Además, los deportistas también van e competir por la medalla femenil, la cual es la más deseada por las mujeres que les da beneficios extra durante los duelos de eliminación, cabe recordar que esta semana los hombre son los que están en riesgos, por lo que el domingo un hombre será el eliminado del programa.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el equipo ganador de la Batalla Colosal de Exatlón México es el equipo rojo, pero cabe recordar que todos los spoilers de la semana han estado equivocados, por lo que es probable que el verdadero ganador de la Batalla Colosal sea el equipo azul.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa completo para conocer al ganador real.

¿Quién gana la medalla femenil en Exatlón México?

Según los usuarios de Internet, la ganadora de hoy de la medalla de Exatlón México sería Mati Álvarez, sabemos que Terminator es la deportista más destacada del programa a nivel mundial, es una leyenda en los exatlones del mundo, se impone ante todos los deportistas, quienes tienen miedo de competir contra ella.

Además, Mati analizó la llegada de Valery al equipo azul, pero ella es la máxima ganadora del programa por lo que ella no tiene competencia, Evelyn, la más fuerte de los azules, ha sido rival para ella.

La competencia también incluirá la zona de riesgo, en la que otro hombre quedará instalado en el duelo de eliminación del domingo.

Los atletas esperan que el premio de hoy sea uno Colosal, como artículos electrónicos de gran valor o una experiencia fuera de las playas de Exatlón México.