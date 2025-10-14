Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 14 de octubre 2025?

Después del juego por la Villa 360, los atletas de Exatlón México compiten por el Duelo de los Enigmas, una de las competencias más esperadas porque los deportistas pueden ganar increíbles premios misteriosos.

Además, habrá un juego previo y un nuevo participante se integra a la competencia, por lo que los fans tienen que descubrir de que quién se trata.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy 14 de octubre?

De acuerdo con los fans, el ganador del Duelo de los Enigmas de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, pero como toda la semana han estado al revés los spoilers, lo más probable es que entonces el Duelo de los Enigmas lo ganen los rojos.

TE RECOMENDAMOS: Inaugura Festival Internacional Cine de Morelia Kleber Mendonça Filho llega con la galardonada El agente secreto

Sin embargo, los fans tienen que ver el programa completo para conocer al verdadero ganador de hoy que disfrutará de los premios misteriosos o se dará de topes con el premio de la caja maldita.

¿Quién entra como refuerzo al equipo azul de Exatlón México?

Este martes, además de todas las competencias de hoy los integrantes del equipo azul recibirán un nuevo refuerzo, luego de la eliminación de Andrea, el domingo.

Según las filtraciones la atleta que llega de refuerzo a la escuadra celeste sería valery, quien ya estuvo anteriormente, pero que fue eliminada rápidamente, por lo que los fans esperan que la deportista llegue con mejor actitud, más experiencia y más tiros certeros para poder vencer a los rojos, quienes ayer perdieron la Villa 260 y por lo tanto los azules quieren aprovechar la vulnerabilidad y los mismos problemas de egos, en todas las temporadas, para desestablizar a sus rivales y lograr el triunfo una vez más en la semana.

Los rojos sí están pasando por un mal momento, porque ya hasta Mati Álvarez les reclamó a los novatos por no traer puntos, por lo que les pide que le echen más ganas para mantener el nivel del juego alto en el equipo rojo.