Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 13 de octubre 2025?

Los atletas regresan a las pistas de Exatlón México luego de la eliminación de Andrea Álvarez del equipo azul este domingo y ahora los deportistas reinician la semana con toda la actitud para pelear el territorio: la Villa 360.

Los atletas van a seguir con la rivalidad entre rojos y azules y comentarán lo que sucedió en la eliminación del domingo, lo cual para los azules no fue muy grato.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

Según los fans del programa, el equipo ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, pero no hay confirmación al respecto por lo que los seguidores del reality show tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de esta noche para conocer al verdadero ganador del territorio.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Edna Carillo fue a su primer duelo de eliminación y dejó, tanto a sus compañeros como a sus rivales, con la boca abierta. Los rojos alabaron su poderío en el tiro, mientras que los azules están preocupados, pues descubrieron que tienen un rival fuerte.

Evelyn Guijarro, la más reciente campeona del reality show, señaló que hay que preocuparse por lo que mostró Edna en el duelo de eliminación y aseguró que la deportista roja es de cuidado en las eliminaciones.

Por otra parte, El Mono sigue causando polémica con comentarios que buscan provocar a los azules para desestabilizarlos y tener más oportunidad de que la escuadra escarlata gane y se quede con la villa 360.

Todos los atletas quieren ganar la estancia para descansar, ya que los deportistas buscan el mejor lugar para tener un descanso reparador y rendir más en las competencias.

Los azules se quedaron con la villa la semana pasada y ahora los rojos buscan recuperarla. Además hoy se juega por el juego de la ventaja, el cual solo se juega con leyendas del programa.