La ‘broma’ de Yeferson Cossio en un vuelo de Avianca que se salió de control | VIDEO

Un vuelo internacional entre Colombia y España generó fuertes sanciones contra Yeferson Cossio, creador de contenido digital que según la aerolínea, comprometió la seguridad entre los pasajeros con una broma pesada.

Fue el pasado 11 de marzo que Yeferson Cossio fue retirado del trayecto de vuelta en un vuelo entre Madrid y Bogotá después de un accidente que ocurrió en el vuelo AV46.

Avianca inició acciones legales contra el influencer Yeferson Cossio luego de utilizar un artefacto de olor químico dentro del avión en forma de “broma”. pic.twitter.com/U4TbVwHSav — Real Time (@RealTimeRating) March 29, 2026

La aerolínea informó de manera pública que el contrato de transporte con el pasajero quedó cancelado y además, iniciará acciones legales en su contra.

El comunicado oficial dice: “Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá – Madrid el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes.”

De acuerdo con la empresa, “al haberse desplegado una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo” fue que se procedió con la cancelación.

¿Cuál fue la broma de Yeferson Cossio en un vuelo de Avianca?

De acuerdo con el reporte de la propia aerolínea, el pasajero activó un “artefacto generador de olor químico al interior de la cabina” que generó incomodidad entre las personas que se encontraban cerca de él.

Por su parte, Yeferson publicó un reciente video en el que dio detalles de lo ocurrido y explicó que en su morral de mano tenía la bomba fétida, la cual planeaba utilizar con su familia cuando llegara a su destino.

Sin embargo, asegura que fue de manera accidental que se accionó la bolsita, pero aclaró que no era su intención “molestar a la gente” y que “no fue una broma” lo ocurrido en el avión, sino “un accidente”.

“Eso no ex tóxico. Se pueden bañar en un pedo químico hasta en un lugar cerrado y a los cinco, diez minutos, ya no va a oler”, aseguró, aunque admitió haber “cometido un error”.

Mencionó también que la bomba “se encapsuló dentro de su bolso” y justifico que de haber sido una broma, habría un video. Aprovechó el espacio para pedir perdón a la aerolínea por el accidente.

También comentó que cuando bajó del avión, la auxiliar de vuelo de Avianca “llegó a hacerle un escándalo”, mientras que él trató de permanecer tranquilo y esperar a poder hablar, aunque en todo momento asegura que sí se equivocó.

Yeferson Cossio aclaró que no está vetado de Avianca a pesar de la terminación de su contrato de vuelo, pues fue respetuoso con los encargados.