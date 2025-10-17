Príncipe Andrés renuncia a ser duque de York tras acusaciones por abuso

El príncipe Andrés anunció este viernes que renunciará a su título real de duque de York, después de que su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein volviera a los titulares.

El hermano menor del rey Carlos III dijo que él y la familia real habían decidido que “las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y la familia real”, informó el príncipe Andrés en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

Esta decisión se produce luego de que se hayan publicado extractos de una próxima memoria póstuma de Virginia Giufffre, activista y una de las voces más fuertes que entre las mujeres abusadas por Jeffrey Epstein. La mujer de 41 años ha denunciado que fue traficada por Epstein y que tuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años.

¿Quién es el príncipe Andrés y cuál fue su relación con Jeffrey Epstein?

El príncipe Andrés es el segundo hijo de la Reina Isabel II y el príncipe Felipe. Nació en 1960 y es el hermano menor del actual rey de Reino Unido, Carlos III.

Aunque durante años fue considerado un miembro relevante de la familia real británica, con roles diplomáticos y militares, su reputación se vio afectada debido a su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein fue un empresario y multimillonario estadounidense, acusado de tráfico sexual de menores y abuso sistemático de mujeres jóvenes. Su red de explotación incluía a figuras poderosas del ámbito político, económico y social.

En 2019, Epstein fue arrestado y posteriormente encontrado muerto en su celda, en lo que oficialmente se declaró como un suicidio, aunque su muerte sigue siendo objeto de especulación.

El nombre del Príncipe Andrés comenzó a aparecer en relación con el caso Epstein tras las declaraciones de Virginia Giuffre, una de las víctimas, quien lo acusó públicamente de haber abusado de ella cuando tenía 17 años. La mujer afirmó que fue forzada a tener relaciones sexuales con el británico en varias ocasiones, facilitadas por Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

En 2019, el principe Andrés ofreció una entrevista a la BBC en la que intentó limpiar su imagen, pero sus respuestas fueron criticadas y consideradas por el público como poco convincentes. Afirmó no recordar haber conocido a Giuffre y negó cualquier relación inapropiada, a pesar de que existe una fotografía donde aparecen juntos.

Tras el escándalo, el príncipe fue apartado de sus funciones reales y perdió el uso de varios títulos honoríficos y militares. En 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, pagando una suma millonaria, sin admitir su culpabilidad.

🇬🇧| El Principe Andrés llegó a un acuerdo con los abogados de Virginia Giuffre, quién lo denunció por abuso sexual.

De esta manera el Principe, quien "lamentó su amistad" con el fallecido Jeffrey Epstein, evitará el juicio y donará plata a la organización benéfica de la víctima. pic.twitter.com/Dm4qtDkbtA — Abril (@AbriltheDuchess) February 15, 2022