Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 19 de octubre 2025?

Uno de los atletas de Exatlón México se va eliminado de la competencia, por lo que uno de los equipos perderá a uno de sus integrantes.

Hoy se juega la última Supervivencia, por lo que hoy se definen los 4 atletas que van al duelo de eliminación del programa.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

Los fans consideran que el eliminado de hoy e Exatlón México sería Luis Avilés del equipo rojo y en caso de que no se vaya él creen que el eliminado es del equipo escarlata.

Por el momento no se sabe quién es el verdadero eliminado del programa, pero los fans hicieron sus apuestas y están esperando a que empiece el programa para conocer al deportista que abandona la competencia este domingo.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos perdieron las dos Supervivencias anteriores, por lo que esperan que hoy sea su día para lograr un triunfo, pues toda la semana estuvo dominada por los azules.

Para recuperar la confianza, El Mono, Mario Osuna, asegura que necesitan ganar el juego de hoy para poder meter a un azul al duelo de eliminación, ya que él se está sintiendo perdedor y no quiere transmitir eso a su equipo.

Mientras que los azules están muy seguros de que pueden ganar el duelo y seguir aprovechándose de los problemas de los rojos, quienes han. estado teniendo varios roces que les ha ido afectando en su rendimiento del juego.

Koke Guerrero dice en la Supervivencia de hoy que busca cerrar perfectamente el ciclo ganando todas, pero al final pues la Supervivencia de hoy la ganan los rojos, lo que les devuelve cierto aire de esperanza de que siguen en la contienda dando batalla a sus rivales los azules.

Los fans esperan ver duelos muy interesantes llenos de adrenalina y también de la rivalidad que se acentúa cada vez más conforme pasan los días en el programa.