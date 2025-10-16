Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 16 de octubre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia para disputarse la Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse antes de los juegos. Se prevé que haya una competencia muy intensa entre los rojos y azules.

Además de las competencias de hoy habrá pleitos entre las dos escuadras, ya que El Mono y Humberto Noriega se burlan de Koke Guerrero, lo que pone más tensas las competencias.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

Los fans afirman que los ganadores de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, pero como sabemos que los spoilers en las primeras semanas los dan mal, posiblemente el verdadero ganador sea el equipo azul nuevamente, quien logre imponerse otra vez.

Pero esto solo se sabrá cuando los fans vean el capítulo completo para conocer al verdadero ganador de la Villa 360, antes Fortaleza, de hoy en el reality show.