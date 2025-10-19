¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Tony Manguera? Esta es su verdadera identidad

Tony Manguera es uno de los nuevos personajes que llegan a conquistar a los fans de ¿Quién es la máscara? 2025, su personalidad llamativa cautiva a los fans del programa.

¿Cuáles son las pistas de Tony Manguera?

Tony Manguera reveló algunas de sus pistas para que los fans y los investigadores adivinen su identidad real. Afirma que es amante del rock y la diversión, por lo que los fans consideran que el personaje está relacionado con la música rock.

Asimismo, tiene un voz jovial y consideran que se trata de un cantante joven que sorprende con su gran actitud y energía. Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se presenten en ¿Quién es la máscara? 2025 para descubrir más pistas que lleven a su personalidad.

Quién es Tony Manguera de ¿Quién es la máscara? 2025

Los fans y los spoilers afirman que Tony Manguera de ¿Quién es la máscara? 2025 sería el actor Jualián Gil, pues afirman que puede confundir con su voz a los seguidores.

Otros de los fans afirman que detrás de este personaje podría estar Paco Familiar de DLD o Eduardo Capetillo.

Algunos creen que se trata de algún rockero de los 80, tipo Erick Rubín por haber expresado que ama el rock, sin embargo, el ex esposo de Andrea Legarreta ya estuvo en temporadas anteriores por lo que él está descartado en el juego.

Dónde ver en vivo ¿Quién es la mascara?

¿Quién es la máscara? 2025 se puede ver en vivo en el canal de Las Estrellas de la televisión nacional todos los domingos a las 8:30 de la noche. Pero también se puede ver a través del canal de Univisión en la televisión de paga.