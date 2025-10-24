Kase.O repasa su carrera en el Auditorio Nacional

Con la excusa de celebrar 33 años de trayectoria musical, el rapero español Kase.O (Javier Ibarra) conquistó al Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte de su actual gira de festejo. Para esta ocasión el Maestro de Ceremonias decidió hacer un recorrido por su carrera en el rap, desde sus canciones como artista independiente, pasando por su multipremiado disco, El Círculo, además de repasar y juntar a los miembros originales de su antiguo grupo, los V**ladores del Verso.

En su visita a la Ciudad de México, el rapero decidió dividir al espectáculo en tres bloques: El Inicio, El Círculo y La Cima (haciendo alusión a su grupo musical).

KASE.O ı Foto: OCESA

“La verdadera revolución es hacia nosotros mismos con alegría. Y esta noche lo cumple. Me hace muy feliz estar acá celebrando al Hip Hop y a la vida”, declaró el rapero antes de empezar con la primera sección de su concierto.

En esta primera, Javier Ibarra hizo un pequeño recorrido por sus inicios en la industria musical, por lo que sonaron algunas canciones como ‘Ninguna Chavala Tiene Dueño’, ‘Nada Más’ y ‘Que Te Importan los Demás’, mientras una mochila tirada acompañaba al Dj de Kase, R de Rumba. Ésta tenía una razón, pues fue una especie de homenaje a la propia carrera de Javier Ibarra.

“Esta mochila la traigo a todos los shows porque me recuerda a cómo comenzó todo, es un símbolo de cuando empecé a rapear, esta mochila era mi todo, mi almohada y mi hotel. Y ahora doy gracias a ella y a todos ustedes. Sin ustedes este sueño no sería posible”, compartió.

Para la segunda sección de su show, introdujo a El Círculo a los 10 mil seguidores que se dieron cita en el Coloso de Reforma para el concierto que celebró 33 años de historia en el rap.

En este bloque, sonaron algunas canciones como la homónima, ‘El Círculo’, ‘Esto No Para’, ‘Mitad y Mitad’ y ‘Repartiendo Arte’..

El reencuentro esperado por los fans

“Esto es algo que no se veía desde hace 15 años. Estar acá junto al Lírico y Javato es una pasada. México, esto es inigualable” celebró Sho Hai mientras señalaba a Lírico integrante del grupo de Kase.O, V**ladores del Verso. “Regresar a México junto a estas bestias, es increíble de verdad gracias a todos”, celebró Lírico junto a su banda con quienes no actuaba desde 2013.

El trío, como si fuera la década del 2010, regaló a sus fanáticos los temas ‘Máximo Exponente’ y ‘Vivir Para Contarlo’, que hicieron que los fans asistentes al Auditorio Nacional cantarán cada una de las rimas de la canción.

Este bloque dio por concluido el show, no sin antes de que regalara la canción ‘Outro’ mientras sus invitados se abrazaban en el escenario.

Cabe recordar que el rapero declaró en conferencia de prensa que en 2026 girará con V**ladores del Verso (Sho Hai, Lírico y R de Rumba) por diferentes partes del mundo, “no descartamos una gira de V**ladores del Verso para el siguiente año, de hecho ya está en nuestra agenda”.