Mega Procesión de Catrinas 2025: Ruta, hora, actividades y música

La Mega Procesión de Catrinas llenará las calles de la Ciudad de México con un desfile lleno de color, música y atuendos espectaculares de los asistentes. El evento, realizado en el marco de los festejos de Día de Muertos, también será un momento para recordar a los seres queridos que se adelantaron.

Se espera que este domingo participen miles de personas caracterizadas —alrededor de 15 mil voluntarios en unos 30-40 contingentes temáticos— que incluyen desde catrinas prehispánicas, luminosas, medievales, ciclistas, cosplay, pet friendly, hasta contingentes de la comunidad LGBT e incluso de Madres Buscadoras.

El evento se ha convertido en una tradición anual. Nació en 2014 como una propuesta para exaltar la figura de la catrina, un ícono de la tradición del Día de Muertos, y ahora es una manifestación de arte urbano, memoria y cultura popular.

Aquí te contamos la fecha y hora exacta en que se llevará a cabo la Mega Procesión de Catrinas de este año, así como los conciertos programados.

Fecha y hora de la Mega Procesión de Catrinas 2025

La edición 2025 de la Mega Procesión de Catrinas se llevará a cabo el domingo 26 de octubre en la Ciudad de México. El arranque oficial será a las 18:00 horas, partiendo desde el monumento al Ángel de la Independencia, y se espera que concluya en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México alrededor de las 20:30 horas.

Sin embargo, desde temprano habrá carpas de maquillaje para quienes deseen transformarse en catrinas o catrines. Por ejemplo, a las 9:00 horas ya se estarán instalando los puntos de caracterización y, a partir de las 14:00 horas, comenzarán actividades musicales y artísticas previas al desfile.

Actividades y música

Entre los artistas y agrupaciones que podrás disfrutar, se encuentran:

Orquesta de Carlos Campos .

El Mateo López con su mariachi.

Los Muertos DeCalifornia.

Para el gran cierre en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, está previsto el show de Mackonde, grupo de rock mexicano.

¡La Mega Procesión de las Catrinas llegará a la Ciudad de México el próximo 26 de octubre!✨💀🕯️



De la Columna de la Independencia al Zócalo Capitalino, la originalidad de catrines y catrinas te sorprenderá.🖤



A partir de las 18:00 hrs.🕗 pic.twitter.com/hWzCMuNYp3 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 21, 2025

Ruta oficial

La ruta oficial parte del Ángel de la Independencia, recorre la Avenida Paseo de la Reforma, luego toma la Avenida Juárez, continúa por la Calle 5 de Mayo y finaliza en el Zócalo o Plaza de la Constitución.

Si piensas asistir como participante o espectador, te recomendamos llegar temprano para maquillarte o encontrar buen lugar, llevar calzado cómodo y estar al tanto de los cierres viales para moverse con anticipación.

No olvides mantenerte hidratado y cuidar tus pertenencias en todo momento, para que esta Mega Procesión de Catrinas 2025 sea una experiencia única para ti y tus seres queridos.

Ruta alterna

Si no quieres participar, pero te preocupa el caos vial que habrá, no te apures. Cada año se habilitan rutas alternas para el tránsito y transporte debido a los cierres viales.

Algunas sugeridas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) son: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Chapultepec, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.