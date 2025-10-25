Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo: Fechas, horarios y actividades

La celebración de Día de Muertos en México es una de las festividades más esperadas de todo el año por nacionales y extranjeros. Este 2025 la capital del país albergará la tradicional Ofrenda Monumental 2025.

La ofrenda, instalada en el Zócalo de la Ciudad de México, llevará por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, la propuesta ganadora del colectivo Zion Art Studio. Con diversas figuras gigantescas, se busca reinterpretar elementos prehispánicos, en el marco de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.

Todo está diseñado para rendir homenaje a Tonantzin, la Diosa Madre, a través de una experiencia inmersiva y multisensorial que cautivará al público. También habrá una ópera en náhuatl y tapetes de aserrín. Conoce aquí la fecha de inauguración y los días y horarios en que podrás asistir, además de las actividades culturales que tendrán lugar en el Zócalo.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Esto reveló Jawy sobre la cancelación de la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena

Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo: Fechas y horarios

Según la información oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Ofrenda Monumental 2025 estará disponible al público del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2025, con horarios que van aproximadamente de las 10:00 a 22:00 horas. La entrada es gratuita, no te dejes sorprender.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar el domingo 26 de octubre a las 11:45 horas.

💀🌼 ¡Ya comenzaron los preparativos para la Ofrenda Monumental 2025! El corazón de la ciudad late al ritmo de la tradición en el Zócalo capitalino, donde todo se alista para una de las celebraciones más esperadas del Día de Muertos.



Del 26 de octubre al 2 de noviembre, la… pic.twitter.com/3MRs2uFwEn — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 24, 2025

Actividades

Entre las actividades destacadas para este 2025 en el Zócalo, se encuentra una propuesta operística especial, la obra en lengua náhuatl, titulada Cuauhtemóctzin.

En ella, se narra la historia del tlatoani Cuauhtémoc desde la perspectiva de Techichpotzin, considerada la primera liberadora de esclavos en América. Esta ópera se presentará en tres funciones gratuitas en el Zócalo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a partir de las 19:00 horas.

Además de la puesta en escena, los visitantes podrán recorrer tapetes de aserrín, figuras monumentales, esculturas y elementos simbólicos vinculados con la cosmovisión indígena y la tradición de Día de Muertos.

Otra actividad programada es la mega clase de baile aeróbico Me Muero por Bailar, que tendrá lugar el 30 de octubre de 2025, a las 17:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. El registro es gratuito, abierto a todas las edades, y desde las 14:00 horas habrá maquillaje gratis para quienes se caractericen de catrinas o catrines.

Del mismo modo, este año se instalarán seis mega ofrendas monumentales por el Día de Muertos 2025 en la CDMX, además de la tradicional del Zócalo de la Ciudad de México. Las demarcaciones donde estarán ubicadas son: Tláhuac, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa.