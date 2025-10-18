CDMX rompe un récord en producción de cempasúchil

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, dio a conocer que la capital del país rompió el récord de producción de flor de cempasúchil al alcanzar más de 6 millones de plantas cultivadas en las zonas chinamperas de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

Durante su visita a los productores de cempasúchil en Xochimilco, Brugada Molina hizo un llamado a los capitalinos y visitantes de la metrópoli para que adquieran la flor producida localmente.

“Hacemos un llamado a los capitalinos y capitalinas, a todos los que pasan por la ciudad, es decir, recuerden que somos el centro metropolitano, uno de los más grandes del mundo para que compren cempasúchil”, expresó la mandataria local, quien estuvo acompañada por diversas secretarias de su gabinete.

El Tip: La flor de cempasúchil es medicinal y aprovechada por las culturas originarias para problemas digestivos y respiratorios.

La funcionaria dijo que el cempasúchil también tiene usos alimenticios, textiles y medicinales y representa un símbolo de identidad nacional.

“Cuando hagan su ofrenda sepan que están consumiendo una planta producida desde hace mucho tiempo en Xochimilco, que se lleven un pedazo de Xochimilco a su ofrenda”, subrayó.

Para impulsar la comercialización de la producción récord, el gobierno capitalino instalará puntos de venta en las principales avenidas de la ciudad, entre ellos, en la avenida 20 de Noviembre, junto a la ofrenda monumental del Zócalo.

La mandataria capitalina explicó que desde el año pasado se implementaron diversas acciones para aumentar la producción, como acondicionamiento de caminos rurales y la promoción de visitas a viveros para fomentar la venta directa.

Brugada Molina aprovechó el evento para presentar la agenda de actividades culturales y turísticas que la CDMX tiene preparadas para la temporada de Día de Muertos, que incluye más de 400 eventos en diferentes puntos de la capital.

Destacó la ofrenda monumental del Zócalo, dedicada a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan que se exhibirá del 25 de octubre al 2 de noviembre.